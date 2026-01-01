У Камінь-Каширському районі призначили нового очільника поліції
Сьогодні, 22:12
Перший заступник начальника ГУНП у Волинській області Віталій Кондратюк представив особовому складу очільника Камінь-Каширського РВП. Це полковник поліції Рудик Сергій Васильович.
Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Сергій Рудик має багаторічний досвід служби: раніше офіцер працював на різних посадах поліції в регіонах України.
Під час представлення Віталій Кондратюк окреслив ключові завдання, які сьогодні стоять перед поліцією району: забезпечення публічної безпеки, своєчасне реагування на звернення громадян, ефективна протидія злочинності та підтримання правопорядку в умовах воєнного стану. Він побажав новому керівнику професійної наснаги, виважених рішень і результативної роботи.
Сергій Рудик подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективної дільності підрозділу, злагодженої взаємодії з особовим складом і громадою, а також забезпечення безпеки жителів району.
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Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.
Сергій Рудик має багаторічний досвід служби: раніше офіцер працював на різних посадах поліції в регіонах України.
Під час представлення Віталій Кондратюк окреслив ключові завдання, які сьогодні стоять перед поліцією району: забезпечення публічної безпеки, своєчасне реагування на звернення громадян, ефективна протидія злочинності та підтримання правопорядку в умовах воєнного стану. Він побажав новому керівнику професійної наснаги, виважених рішень і результативної роботи.
Сергій Рудик подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективної дільності підрозділу, злагодженої взаємодії з особовим складом і громадою, а також забезпечення безпеки жителів району.
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Сьогодні, 22:12