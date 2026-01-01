У Камінь-Каширському районі призначили нового очільника поліції

Перший заступник начальника ГУНП у Волинській областіпредставив особовому складу очільника Камінь-Каширського РВП. Це полковник поліціїПро це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.Сергій Рудик має багаторічний досвід служби: раніше офіцер працював на різних посадах поліції в регіонах України.Під час представлення Віталій Кондратюк окреслив ключові завдання, які сьогодні стоять перед поліцією району: забезпечення публічної безпеки, своєчасне реагування на звернення громадян, ефективна протидія злочинності та підтримання правопорядку в умовах воєнного стану. Він побажав новому керівнику професійної наснаги, виважених рішень і результативної роботи.Сергій Рудик подякував за довіру та запевнив, що докладе максимум зусиль для ефективної дільності підрозділу, злагодженої взаємодії з особовим складом і громадою, а також забезпечення безпеки жителів району.