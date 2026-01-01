«Ми ходимо в одну церкву»: депутат Луцькради Кравчук розповів про давню дружбу із «свідомим» Хаймиком. ВІДЕО

Роман Кравчук давно товаришує і навіть належить до однієї церковної громади з раніше опозиційним депутатом від Громадянського руху “Свідомі” Валентином Хаймиком.



Про це Роман Кравчук Віталія Ткачука “Генерація успішних людей”.



Як відомо, після відставки мера Ігоря Поліщука Валентина Хаймика призначили заступником луцького міського голови.



Кравчук позитивно оцінив призначення Валентина Хаймика заступником Луцького міського голови. Депутат назвав його фаховим спеціалістом, заявив, що знає його багато років, та розповів, що вони відвідують одну церковну громаду.



«Валентина Хаймика я дуже поважаю. Валентин Федорович — дуже фаховий і грамотний чоловік», — сказав Кравчук.



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За словами депутата, Хаймик перед призначенням запевняв його, що не погоджуватиметься з можливими корупційними схемами та буде готовий залишити посаду, якщо зіткнеться з такими практиками.



«Валентин мені сказав: “Ром, послухай, якщо там будуть якісь корупційні механізми або моменти, які йтимуть у розріз із нормальним процесом, я про це чесно скажу, складу повноваження і піду”», — переказав Кравчук їхню розмову.



Він стверджує, що довіряє цим словам, оскільки давно знає Хаймика особисто.



«Я знаю, що він так може зробити, тому що знайомий із Валентином дуже багато років. Мало того, ми з Валентином ходимо в одну громаду, в одну церкву», — зазначив депутат.



Кравчук також відреагував на припущення, що призначення Хаймика могло бути політичною винагородою за те, що



«Можливо, це збіг обставин, але це призначення підсилило раду. Чесно тобі сказати, мені спокійно», — заявив він.



Кравчук пояснив, що очікує від Хаймика детального опрацювання складних і потенційно скандальних питань, зокрема пов’язаних із земельною сферою.



«Я приходжу на погоджувальну раду і знаю, що Валентин разом із земельним департаментом усе опрацює дуже детально і ретельно. Ми будемо знати, чи це проблемне або скандальне питання, які є підводні камені та в чому ситуація. Тоді вже виносимо реальний результат депутатам і спільно приймаємо рішення», — сказав Кравчук.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ РОЗМОВУ З РОМАНОМ КРАВЧУКОМ:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова депутатської фракції “За майбутнє” у Луцькій міській радідавно товаришує і навіть належить до однієї церковної громади з раніше опозиційним депутатом відПро це Роман Кравчук розповів в ефірі проекту“Генерація успішних людей”.Як відомо, після відставки мераКравчук позитивно оцінив призначення Валентина Хаймика заступником Луцького міського голови. Депутат назвав його фаховим спеціалістом, заявив, що знає його багато років, та розповів, що вони відвідують одну церковну громаду.«Валентина Хаймика я дуже поважаю. Валентин Федорович — дуже фаховий і грамотний чоловік», — сказав Кравчук.За словами депутата, Хаймик перед призначенням запевняв його, щота буде готовий залишити посаду, якщо зіткнеться з такими практиками.«Валентин мені сказав: “Ром, послухай, якщо там будуть якісь корупційні механізми або моменти, які йтимуть у розріз із нормальним процесом, я про це чесно скажу, складу повноваження і піду”», — переказав Кравчук їхню розмову.Він стверджує, що довіряє цим словам, оскільки давно знає Хаймика особисто.«Я знаю, що він так може зробити, тому що знайомий із Валентином дуже багато років. Мало того, ми з Валентином ходимо в одну громаду, в одну церкву», — зазначив депутат.Кравчук також відреагував на припущення, що призначення Хаймика могло бути політичною винагородою за те, що “Свідомі” підтримали призначення Катерини Шкльоди на посаду секретаря ради . За його словами, він не може знати, чи було це збігом обставин, однак саме кадрове рішення, на його думку, посилило міську раду.«Можливо, це збіг обставин, але це призначення підсилило раду. Чесно тобі сказати, мені спокійно», — заявив він.Кравчук пояснив, що очікує від Хаймика детального опрацювання складних і потенційно скандальних питань, зокрема пов’язаних із земельною сферою.«Я приходжу на погоджувальну раду і знаю, що Валентин разом із земельним департаментом усе опрацює дуже детально і ретельно. Ми будемо знати, чи це проблемне або скандальне питання, які є підводні камені та в чому ситуація. Тоді вже виносимо реальний результат депутатам і спільно приймаємо рішення», — сказав Кравчук.

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