«Я не бідна людина»: депутат Кравчук пояснив, як сім'я жила на 18,7 тисячі гривень на місяць





На запитання, як родина жила за такі кошти, Кравчук відповів: «Слабенько».



Про це Роман Кравчук Віталія Ткачука “Генерація успішних людей”.



Водночас депутат визнав, що не вважає себе бідною людиною, а офіційно задекларовані невеликі доходи назвав наслідком перехідного періоду у своїй роботі.



За його словами, у цей час родина використовувала накопичені раніше кошти. Кравчук наголосив, що ці заощадження зазначені в його декларації. Додатково він проводив приватні заняття.



«У мене були заощадження, вони всі задекларовані. Плюс трішки займався приватними уроками, я працював викладачем. Але це було суто для підтримки», — пояснив він.



Кравчук також розповів, що зараз, працюючи радником Луцького міського голови, отримує від 25 до 30 тисяч гривень на місяць «чистими». Він стверджує, що живе за ці кошти.



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На думку депутата, людині, яка має власне житло, для мінімального забезпечення потреб потрібно приблизно 20 тисяч гривень щомісяця.

«Можна прожити, якщо в тебе є власне житло. Думаю, мінімум, найменше — десь 20 тисяч», — зазначив Кравчук.



Для комфортного життя у Луцьку йому особисто вистачило б близько 50 тисяч гривень на місяць.



«П’ятдесят тисяч було б достатньо», — сказав він, відповідаючи на запитання, чи потрібно йому для комфорту 50, 100 або 150 тисяч гривень.



Кравчук також пояснив, що живе у власному будинку. Ще до одруження він мав квартиру в центрі Луцька, а окреме житло було й у його майбутньої дружини. Після одруження подружжя продало обидві квартири та близько шести років будувало будинок.



«У мене була своя квартира в центрі міста. Я дякую Богу, що в мене хороші батьки, які допомогли мені мати гарний старт. Була квартира моєї дружини. Потім ми продали ці дві квартири й почали будувати будинок. Десь за шість років ми його побудували», — розповів депутат.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ РОЗМОВУ З РОМАНОМ КРАВЧУКОМ:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з декларацією, місячні доходи сім’ї депутата Луцької міської ради Романа Кравчука склали у середньому близько 18,7 тисячі гривень на місяць.На запитання, як родина жила за такі кошти, Кравчук відповів: «Слабенько».Про це Роман Кравчук розповів в ефірі проекту“Генерація успішних людей”.Водночас депутат визнав, що не вважає себе бідною людиною, а офіційно задекларовані невеликі доходи назвав наслідком перехідного періоду у своїй роботі.За його словами, у цей час родина використовувала накопичені раніше кошти. Кравчук наголосив, що ці заощадження зазначені в його декларації. Додатково він проводив приватні заняття.«У мене були заощадження, вони всі задекларовані. Плюс трішки займався приватними уроками, я працював викладачем. Але це було суто для підтримки», — пояснив він.Кравчук також розповів, що зараз,«чистими». Він стверджує, що живе за ці кошти.На думку депутата, людині, яка має власне житло, для мінімального забезпечення потреб потрібно приблизно 20 тисяч гривень щомісяця.«Можна прожити, якщо в тебе є власне житло. Думаю, мінімум, найменше — десь 20 тисяч», — зазначив Кравчук.Для комфортного життя у Луцьку йому особисто вистачило б близько 50 тисяч гривень на місяць.«П’ятдесят тисяч було б достатньо», — сказав він, відповідаючи на запитання, чи потрібно йому для комфорту 50, 100 або 150 тисяч гривень.Кравчук також пояснив, що живе у власному будинку. Ще до одруження він мав квартиру в центрі Луцька, а окреме житло було й у його майбутньої дружини. Після одруження подружжя продало обидві квартири та близько шести років будувало будинок.«У мене була своя квартира в центрі міста. Я дякую Богу, що в мене хороші батьки, які допомогли мені мати гарний старт. Була квартира моєї дружини. Потім ми продали ці дві квартири й почали будувати будинок. Десь за шість років ми його побудували», — розповів депутат.

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