Семеро працівників ТЦК затримували чоловіка в луцькому підʼїзді
Сьогодні, 10:06
У Луцьку на території житлового комплексу Dream Town група оповіщення із застосуванням сили затримала місцевого жителя, який втік у під’їзд багатоповерхівки. Після цього чоловіка доставили до ТЦК і направили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.
Про це пише zaxid.net.
Відео події в понеділок, 3 серпня, опублікував телеграм-канал «Типовий Луцьк». На записі видно, як чоловік біжить сходами у підʼїзді, а його наздоганяють щонайменше семеро людей у військовій формі та балаклавах. Під час втечі він кидає в їхній бік пакет. На наступних кадрах утікача схопили та силоміць вивели з будинку.
Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ZAXID.NET повідомила, що інцидент стався 24 липня під час планових заходів оповіщення. За її словами, побачивши військовослужбовців, 52-річний чоловік забіг до підʼїзду житлового будинку та почав кидати в їхній бік різні предмети.
«Все ж громадянина було супроводжено до службового автомобіля. Однак під час спілкування він відмовився надати документи чи повідомити свої анкетні дані. Особу чоловіка встановили лише в ТЦК.
Зʼясувалося, що він перебуває на військовому обліку в одному з РТЦК Луганської області, є порушником правил військового обліку, а також з 2022 року не прибував до жодного ТЦК», – зазначила Уляна Кравчук.
У терцентрі комплектування додали, що того ж дня чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для проходження служби у ТЦК та підрозділах забезпечення. Відтак його призвали на військову службу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише zaxid.net.
Відео події в понеділок, 3 серпня, опублікував телеграм-канал «Типовий Луцьк». На записі видно, як чоловік біжить сходами у підʼїзді, а його наздоганяють щонайменше семеро людей у військовій формі та балаклавах. Під час втечі він кидає в їхній бік пакет. На наступних кадрах утікача схопили та силоміць вивели з будинку.
Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ZAXID.NET повідомила, що інцидент стався 24 липня під час планових заходів оповіщення. За її словами, побачивши військовослужбовців, 52-річний чоловік забіг до підʼїзду житлового будинку та почав кидати в їхній бік різні предмети.
«Все ж громадянина було супроводжено до службового автомобіля. Однак під час спілкування він відмовився надати документи чи повідомити свої анкетні дані. Особу чоловіка встановили лише в ТЦК.
Зʼясувалося, що він перебуває на військовому обліку в одному з РТЦК Луганської області, є порушником правил військового обліку, а також з 2022 року не прибував до жодного ТЦК», – зазначила Уляна Кравчук.
У терцентрі комплектування додали, що того ж дня чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для проходження служби у ТЦК та підрозділах забезпечення. Відтак його призвали на військову службу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Я не бідна людина»: депутат Кравчук пояснив, як сім'я жила на 18,7 тисячі гривень на місяць
Сьогодні, 10:30
На Волині зникла безвісти 16-річна дівчина
Сьогодні, 10:26
Семеро працівників ТЦК затримували чоловіка в луцькому підʼїзді
Сьогодні, 10:06
Атака на Суми: з-під завалів дістали тіла дітей
Сьогодні, 09:18