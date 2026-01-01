Семеро працівників ТЦК затримували чоловіка в луцькому підʼїзді

Семеро працівників ТЦК затримували чоловіка в луцькому підʼїзді
У Луцьку на території житлового комплексу Dream Town група оповіщення із застосуванням сили затримала місцевого жителя, який втік у під’їзд багатоповерхівки. Після цього чоловіка доставили до ТЦК і направили на військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Про це пише zaxid.net.

Відео події в понеділок, 3 серпня, опублікував телеграм-канал «Типовий Луцьк». На записі видно, як чоловік біжить сходами у підʼїзді, а його наздоганяють щонайменше семеро людей у військовій формі та балаклавах. Під час втечі він кидає в їхній бік пакет. На наступних кадрах утікача схопили та силоміць вивели з будинку.

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ZAXID.NET повідомила, що інцидент стався 24 липня під час планових заходів оповіщення. За її словами, побачивши військовослужбовців, 52-річний чоловік забіг до підʼїзду житлового будинку та почав кидати в їхній бік різні предмети.

«Все ж громадянина було супроводжено до службового автомобіля. Однак під час спілкування він відмовився надати документи чи повідомити свої анкетні дані. Особу чоловіка встановили лише в ТЦК.

Зʼясувалося, що він перебуває на військовому обліку в одному з РТЦК Луганської області, є порушником правил військового обліку, а також з 2022 року не прибував до жодного ТЦК», – зазначила Уляна Кравчук.

У терцентрі комплектування додали, що того ж дня чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для проходження служби у ТЦК та підрозділах забезпечення. Відтак його призвали на військову службу.

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Теги: Луцьк, ТЦК
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