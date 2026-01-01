На Волині зникла безвісти 16-річна дівчина
Сьогодні, 10:26
3 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Овадне Володимирського району безвісно зникла 16-річна Хлопук Христина Іванівна.
Про це повідомили на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області".
Зазначається, що дівчина втекла з дому та наразі місце її перебування невідоме.
ПРИКМЕТИ
Ріст приблизно 170-см, русявий колір волосся, одягнена у чорні шорти, рожева майка та капці, середньої статури. Мобільний телефон з собою не взяла.
"У разі наявності інформації про можливе місце перебування дитини, телефонуйте за номером 102, або за номерами 0638526036, 0504845293", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області".
Зазначається, що дівчина втекла з дому та наразі місце її перебування невідоме.
ПРИКМЕТИ
Ріст приблизно 170-см, русявий колір волосся, одягнена у чорні шорти, рожева майка та капці, середньої статури. Мобільний телефон з собою не взяла.
"У разі наявності інформації про можливе місце перебування дитини, телефонуйте за номером 102, або за номерами 0638526036, 0504845293", - йдеться в повідомленні.
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