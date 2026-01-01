На Волині зникла безвісти 16-річна дівчина

3 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Овадне Володимирського району безвісно зникла 16-річнаПро це повідомили на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області".Зазначається, що дівчина втекла з дому та наразі місце її перебування невідоме.Ріст приблизно 170-см, русявий колір волосся, одягнена у чорні шорти, рожева майка та капці, середньої статури. Мобільний телефон з собою не взяла."У разі наявності інформації про можливе місце перебування дитини, телефонуйте за номером 102, або за номерами 0638526036, 0504845293", - йдеться в повідомленні.