Атака на Суми: з-під завалів дістали тіла дітей

Атака на Суми: з-під завалів дістали тіла дітей
4 серпня росіяни атакували Суми керованими авіабомбами. У місті відомо про трьох загиблих, серед них — діти віком 5 і 10 років.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише Громадське.

У Сумах російський КАБ убив двох дівчаток віком 5 і 10 років, а також 75-річну жінку. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку.

Крім того, поранень зазнали 69-річна жінка і 37-річний чоловік, якого травмував російський дрон. Дві жінки віком 32 та 42 роки зазнали гострої реакції на стрес.

Також у Річківській громаді на Сумщині внаслідок удару дрона по території приватного будинку загинула 88-річна жінка. А в Шосткинській громаді через удар безпілотника травмований 50-річний чоловік.

Григоров писав, що в Сумах по цивільній інфраструктурі влучили шість керованих авіабомб, ще дві вдалося збити.

Уночі 4 серпня росіяни також атакували Миколаїв та область «шахедами» — загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали. Поранень зазнали дві дівчинки віком 2 та 12 років.

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Теги: Росія, війна
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