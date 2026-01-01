Атака на Суми: з-під завалів дістали тіла дітей
Сьогодні, 09:18
4 серпня росіяни атакували Суми керованими авіабомбами. У місті відомо про трьох загиблих, серед них — діти віком 5 і 10 років.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише Громадське.
У Сумах російський КАБ убив двох дівчаток віком 5 і 10 років, а також 75-річну жінку. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку.
Крім того, поранень зазнали 69-річна жінка і 37-річний чоловік, якого травмував російський дрон. Дві жінки віком 32 та 42 роки зазнали гострої реакції на стрес.
Також у Річківській громаді на Сумщині внаслідок удару дрона по території приватного будинку загинула 88-річна жінка. А в Шосткинській громаді через удар безпілотника травмований 50-річний чоловік.
Григоров писав, що в Сумах по цивільній інфраструктурі влучили шість керованих авіабомб, ще дві вдалося збити.
Уночі 4 серпня росіяни також атакували Миколаїв та область «шахедами» — загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали. Поранень зазнали дві дівчинки віком 2 та 12 років.
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Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, пише Громадське.
У Сумах російський КАБ убив двох дівчаток віком 5 і 10 років, а також 75-річну жінку. Тіла дітей дістали з-під завалів їхнього будинку.
Крім того, поранень зазнали 69-річна жінка і 37-річний чоловік, якого травмував російський дрон. Дві жінки віком 32 та 42 роки зазнали гострої реакції на стрес.
Також у Річківській громаді на Сумщині внаслідок удару дрона по території приватного будинку загинула 88-річна жінка. А в Шосткинській громаді через удар безпілотника травмований 50-річний чоловік.
Григоров писав, що в Сумах по цивільній інфраструктурі влучили шість керованих авіабомб, ще дві вдалося збити.
Уночі 4 серпня росіяни також атакували Миколаїв та область «шахедами» — загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали. Поранень зазнали дві дівчинки віком 2 та 12 років.
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