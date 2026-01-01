В Україні очікується суттєве подорожчання бензину





Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори пояснюють: перші два тижні серпня будуть досить складними на паливному ринку – адже через зміління Дунаю рух паливних танкерів обмежений, - пише



"До 15 серпня ціни на бензин зростатимуть до 95 грн/л. У другій половині місяця ситуація має стабілізуватися, а ціни припинять зростання", – йдеться в повідомленні.



На українських АЗС подорожчав бензин

Водночас, наголошується, на гуртових ринках бензин уже помітно подорожчав. Так, 31 липня порівняно з 24 липня середня оптова ціна на бензин А-95 зросла на 1,02 грн/л – до 80,89 грн/л.



Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 77–86,49 грн/л. Зокрема:



Найвищі ціни встановлені на заправках Neftek.

Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор".

Скільки сьогодні коштує бензин на АЗС

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в Україні поки відмовились від ідеї пересувних АЗС через ризики продажу неякісного пального та проблеми з податковим контролем, тоді як стаціонарні заправки можуть скоротити графік і прибрати частину сервісів у небезпечних регіонах. Українців закликають рідше відвідувати АЗС і проводити там якомога менше часу, адже через російські атаки вже постраждали до 200 об'єктів паливної інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За вихідні на українських АЗС здорожчав бензин. Так, у понеділок, 3 серпня, його продають у середньому по 81,25 грн/л, що на 6 коп. вище, ніж було у п’ятницю, 31 липня. Водночас в експертних колах очікують, що в першій половині серпня вартість пального може суттєво зрости – за прогнозами, вона сягне 95 грн/л.Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори пояснюють: перші два тижні серпня будуть досить складними на паливному ринку – адже через зміління Дунаю рух паливних танкерів обмежений, - пише Obozrevatel. "До 15 серпня ціни на бензин зростатимуть до 95 грн/л. У другій половині місяця ситуація має стабілізуватися, а ціни припинять зростання", – йдеться в повідомленні.На українських АЗС подорожчав бензинВодночас, наголошується, на гуртових ринках бензин уже помітно подорожчав. Так, 31 липня порівняно з 24 липня середня оптова ціна на бензин А-95 зросла на 1,02 грн/л – до 80,89 грн/л.Скільки коштує бензин на АЗС сьогодніЗагалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 77–86,49 грн/л. Зокрема:Найвищі ціни встановлені на заправках Neftek.Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор".Скільки сьогодні коштує бензин на АЗСЯк повідомляв OBOZ.UA, водночас в Україні поки відмовились від ідеї пересувних АЗС через ризики продажу неякісного пального та проблеми з податковим контролем, тоді як стаціонарні заправки можуть скоротити графік і прибрати частину сервісів у небезпечних регіонах. Українців закликають рідше відвідувати АЗС і проводити там якомога менше часу, адже через російські атаки вже постраждали до 200 об'єктів паливної інфраструктури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію