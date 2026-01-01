В Україні очікується суттєве подорожчання бензину
Сьогодні, 07:32
За вихідні на українських АЗС здорожчав бензин. Так, у понеділок, 3 серпня, його продають у середньому по 81,25 грн/л, що на 6 коп. вище, ніж було у п’ятницю, 31 липня. Водночас в експертних колах очікують, що в першій половині серпня вартість пального може суттєво зрости – за прогнозами, вона сягне 95 грн/л.
Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори пояснюють: перші два тижні серпня будуть досить складними на паливному ринку – адже через зміління Дунаю рух паливних танкерів обмежений, - пише Obozrevatel.
"До 15 серпня ціни на бензин зростатимуть до 95 грн/л. У другій половині місяця ситуація має стабілізуватися, а ціни припинять зростання", – йдеться в повідомленні.
На українських АЗС подорожчав бензин
Водночас, наголошується, на гуртових ринках бензин уже помітно подорожчав. Так, 31 липня порівняно з 24 липня середня оптова ціна на бензин А-95 зросла на 1,02 грн/л – до 80,89 грн/л.
Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні
Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 77–86,49 грн/л. Зокрема:
Найвищі ціни встановлені на заправках Neftek.
Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор".
Скільки сьогодні коштує бензин на АЗС
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в Україні поки відмовились від ідеї пересувних АЗС через ризики продажу неякісного пального та проблеми з податковим контролем, тоді як стаціонарні заправки можуть скоротити графік і прибрати частину сервісів у небезпечних регіонах. Українців закликають рідше відвідувати АЗС і проводити там якомога менше часу, адже через російські атаки вже постраждали до 200 об'єктів паливної інфраструктури.
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Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори пояснюють: перші два тижні серпня будуть досить складними на паливному ринку – адже через зміління Дунаю рух паливних танкерів обмежений, - пише Obozrevatel.
"До 15 серпня ціни на бензин зростатимуть до 95 грн/л. У другій половині місяця ситуація має стабілізуватися, а ціни припинять зростання", – йдеться в повідомленні.
На українських АЗС подорожчав бензин
Водночас, наголошується, на гуртових ринках бензин уже помітно подорожчав. Так, 31 липня порівняно з 24 липня середня оптова ціна на бензин А-95 зросла на 1,02 грн/л – до 80,89 грн/л.
Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні
Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 77–86,49 грн/л. Зокрема:
Найвищі ціни встановлені на заправках Neftek.
Найнижчі ціни – на АЗС "Фактор".
Скільки сьогодні коштує бензин на АЗС
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас в Україні поки відмовились від ідеї пересувних АЗС через ризики продажу неякісного пального та проблеми з податковим контролем, тоді як стаціонарні заправки можуть скоротити графік і прибрати частину сервісів у небезпечних регіонах. Українців закликають рідше відвідувати АЗС і проводити там якомога менше часу, адже через російські атаки вже постраждали до 200 об'єктів паливної інфраструктури.
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