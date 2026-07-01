На Волині за рік збільшилася кількість ФОПів
Сьогодні, 05:28
У 2026-ому на Волині більше ФОПів зареєструвалось, ніж закрилось. У Волинській області на обліку в податковій – майже 50 тисяч підприємців.
Про це повідомляє газета "Волинь-нова", посилаючись на ГУ ДПС у Волинській області
Станом на 01.07.2026 року на обліку в органах ДПС області перебувають понад 49,9 тисячі підприємців - фізичних осіб. Аналітика свідчить, що протягом першого півріччя поточного року в області зареєстрували підприємницьку діяльність понад 4,2 тисячі фізичних осіб .
Показово, що з початку року розпочали власну справу суттєво більше підприємців, аніж припинили діяльність. Зокрема, упродовж першого півріччя цього року припинили діяльність понад 2,5 тисячі ФОПів.
Всупереч обставинам воєнного часу позитивна динаміка започаткування власних бізнес-ініціатив фізичними особами зберігається, - констатують у Головному управлінні ДПС у Волинській області та рекомендують бізнесу взаємодіяти з ДПС дистанційно.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова", посилаючись на ГУ ДПС у Волинській області
Станом на 01.07.2026 року на обліку в органах ДПС області перебувають понад 49,9 тисячі підприємців - фізичних осіб. Аналітика свідчить, що протягом першого півріччя поточного року в області зареєстрували підприємницьку діяльність понад 4,2 тисячі фізичних осіб .
Показово, що з початку року розпочали власну справу суттєво більше підприємців, аніж припинили діяльність. Зокрема, упродовж першого півріччя цього року припинили діяльність понад 2,5 тисячі ФОПів.
Всупереч обставинам воєнного часу позитивна динаміка започаткування власних бізнес-ініціатив фізичними особами зберігається, - констатують у Головному управлінні ДПС у Волинській області та рекомендують бізнесу взаємодіяти з ДПС дистанційно.
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