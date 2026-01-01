4 серпня на Волині: гортаючи календар

4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка, дизайнерка Світлана Гунчик (на фото).

Також день народження 4 серпня у громадського діяча, ресторатора Володимира Пащенка та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Дарина, Ірина. Бажаємо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.

У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем Patriot до зими
03 серпня, 23:19
Українські серіали онлайн: новинки та перевірені хіти для різного настрою
03 серпня, 22:48
На Волині Toyota зіткнулася зі скутером, одного з учасників ДТП забрала швидка
03 серпня, 22:38
«1744 дні не був у Луцьку» — звільнений з полону боєць Олександр Пришко
03 серпня, 21:57
Медіа
відео
1/8