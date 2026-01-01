4 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження журналістка, дизайнерка Світлана Гунчик (на фото).
Також день народження 4 серпня у громадського діяча, ресторатора Володимира Пащенка та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Дарина, Ірина. Бажаємо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.
У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.
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Також день народження 4 серпня у громадського діяча, ресторатора Володимира Пащенка та першого віце-президента Федерації легкої атлетики України та керівника обласної федерації Володимира Рудюка.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить ім'я Олексій, Андрій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Кузьма, Михайло, Семен, Дарина, Ірина. Бажаємо усім здоров’я, благополуччя, злагоди і достатку.
У цей день 1923 року народився волинський кобзар, актор Волинського обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Богуслав Ляхович.
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