«1744 дні не був у Луцьку» — звільнений з полону боєць Олександр Пришко
Сьогодні, 21:57
Ввечері 3 серпня на Замковій площі у Луцьку зустріли звільненого з російського полону 36-річного військовослужбовця Олександра Пришка.
Про це повідомляє Суспільне.
Олександр Пришко проживав у селі Тарасове. Він служив у 204-й бригаді тактичної авіації. У полоні він був 4 роки і 1 місяць. Додому захисник повернувся в результаті обміну військовополоненими між Росією та Україною, який відбувся 26 червня цього року.
«Я порахував, у Луцьку не був 1744 дні, — говорить боєць. — Триматися у полоні допомагала думка про рідних, що вони мене чекають, що я їм потрібен. Дуже хотів додому».
У Луцьку звільненого з полону захисника зустрічав батько Микола, друзі, знайомі та небайдужі лучани.
«Я всім бажаю, щоб кожна родина, яка чекає свого захисника, відчула це щастя. Треба вірити, усі полонені мають повернутися додому. Я плакав, коли дізнався, що він перетнув український кордон», — говорить Микола. Він теж військовий, пішов у військо в перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем. Про те, що син потрапив у полон, дізнався, коли був на позиціях під Лиманом.
Також привітати військовослужбовця вдома прийшли його побратими.
Зі слів Олександра, в першу чергу він планує протий реабілітацію після полону, відпочити і побути з родиною.
Що відомо про обмін полоненими 26 червня
26 червня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. До України повернули 160 військових, які перебували в полоні з 2022 року. Це вже 76-й обмін полоненими між РФ та Україною.
Серед звільнених – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 66.
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Про це повідомляє Суспільне.
Олександр Пришко проживав у селі Тарасове. Він служив у 204-й бригаді тактичної авіації. У полоні він був 4 роки і 1 місяць. Додому захисник повернувся в результаті обміну військовополоненими між Росією та Україною, який відбувся 26 червня цього року.
«Я порахував, у Луцьку не був 1744 дні, — говорить боєць. — Триматися у полоні допомагала думка про рідних, що вони мене чекають, що я їм потрібен. Дуже хотів додому».
У Луцьку звільненого з полону захисника зустрічав батько Микола, друзі, знайомі та небайдужі лучани.
«Я всім бажаю, щоб кожна родина, яка чекає свого захисника, відчула це щастя. Треба вірити, усі полонені мають повернутися додому. Я плакав, коли дізнався, що він перетнув український кордон», — говорить Микола. Він теж військовий, пішов у військо в перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем. Про те, що син потрапив у полон, дізнався, коли був на позиціях під Лиманом.
Також привітати військовослужбовця вдома прийшли його побратими.
Зі слів Олександра, в першу чергу він планує протий реабілітацію після полону, відпочити і побути з родиною.
Що відомо про обмін полоненими 26 червня
26 червня Україна та Росія провели обмін військовополоненими. До України повернули 160 військових, які перебували в полоні з 2022 року. Це вже 76-й обмін полоненими між РФ та Україною.
Серед звільнених – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя. Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 26 років. Найстаршому – 66.
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