Погоня в Луцьку: порушник під наркотиками втікав від патрульних

В обласному центрі Волині спроба втечі від патрульних завершилася складанням адміністративних матеріалів.3 серпня в Луцьку патрульні помітили автомобіль Nisan, водій якого порушив ПДР, - повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.Інспектори подали керманичу законну вимогу про зупинку, однак той її проігнорував та почав пришвидшувати рух, намагаючись втекти.Втім, спроба уникнути відповідальності виявилася марною — невдовзі патрульні наздогнали та зупинили автомобіль.Під час переслідування водій неодноразово порушував Правила дорожнього руху: порушив правила обгону, проїхав регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора та перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.Під час спілкування з керманичем інспектори виявили в нього ознаки наркотичного сп’яніння. Однак водій проходити огляд на стан сп’яніння в медичному закладі відмовився. Окрім того, ми зʼясували, що керманич не має права керувати автівкою, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія.Інспектори відсторонили порушника від керування та склали на нього адміністративні протоколи за:ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);ч.1 ст. 122-2 ( Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП та ряд інших адміністративних матеріалів.