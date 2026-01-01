Веслувальники з Волині - призери чемпіонату України

Веслувальники з Волині - призери чемпіонату України
З 29 липня до 2 серпня в Умані відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каное, пише misto.media.

Чемпіонат України в Умані був головним відбірковим стартом до чемпіонату світу, який відбудеться 26–30 серпня у Познані (Польща), повідомляють у ОСДЮСШОР «Олімп».

Марія Повх стала чемпіонкою України в байдарці-одиночці на дистанціях 1000, 500 і 5000 метрів.

Іван Кисіль посів перші місця у каное-двійці на дистанції 1000 метрів та у складі каное-четвірки на дистанції 200 метрів. Також він став третім у каное-четвірці на дистанції 500 метрів.

Перемогу у складі каное-четвірки на дистанції 200 метрів також здобув Тимофій Мельничук, який ще посів третє місце на дистанції 500 метрів. Олександр Шейко став третім у каное-четвірці на дистанції 200 метрів, а Максим Владичко посів друге місце у байдарці-двійці на дистанції 1000 метрів.

Андрій Рибачок став чемпіоном України у каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Також він посів другі місця у каное-двійці на дистанції 200 метрів і каное-четвірці на дистанції 500 метрів, а також третє місце у каное-четвірці на дистанції 200 метрів.

Юрій Вандюк виборов другі місця у каное-четвірці на дистанції 500 метрів і каное-одиночці на дистанції 5000 метрів. Крім того, він двічі став третім — на дистанціях 1000 і 500 метрів у каное-одиночці.

Олександра Турчин та Олександра Шворак посіли перші місця у каное-двійці на дистанції 200 метрів і каное-четвірці на дистанції 500 метрів. Також обидві спортсменки стали другими у каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Віктор Свиридюк посів третє місце у складі каное-четвірки на дистанції 200 метрів, а Артем Буднік — третє місце у каное-четвірці на дистанції 500 метрів.

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Теги: веслувальники, Волинь
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