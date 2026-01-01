В мирний час сам затримав небезпечного вбивцю: на війні загинув захисник з Волині Віталій Воробей

Чорна звістка невимовного болю та суму знову сколихнула Волинь. Війна забрала життя мужнього захисника.Про це повідомляють у Колківській громаді."Виконуючи військовий обов’язок у бою за волю, свободу та незалежність України, загинув наш земляк — солдатВіталій народився 20 травня 1987 року в місті Луцьку Волинської області. Навчався у загальноосвітній школі №23. З самого дитинства він вирізнявся серед однолітків особливою добротою, сміливістю та винятковою готовністю завжди прийти на допомогу тим, хто опинився в біді. 19 жовтня 2025 року Віталій Воробей був призваний на військову службу. Він без вагань став на захист рідної землі, до останнього подиху залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Його життя обірвалося 22 липня 2026 року", - йдеться у дописі на сторінці громади.Його відвага та велике серце були відомі далеко за межами нашого краю. У 2010 році Віталій був удостоєний почесної загальнонаціональної відзнаки «Гордість країни» у номінації «Видатні приклади відваги» за врятовані людські життя - Віталій Воробей самостійно затримав та утримував небезпечного вбивцю-рецидивіста. Згодом за проявлену мужність та героїзм його було нагороджено державною нагородою — орденом «За мужність» III ступеня.Віталій здобув вищу освіту, отримавши кваліфікацію бакалавра права у Національній академії внутрішніх справ. Проте найкращою його характеристикою були не дипломи чи високі нагороди, а виняткова людяність, працьовитість і щира душа. Він мав справді золоті руки, працював на меблевій фабриці та був справжнім майстром своєї справи. Усе, за що брався, робив на совість — власноруч відремонтував родинний будинок у селі Копилля, завжди допомагав сусідам та знайомим. Він був тією надійною людиною, на яку можна було покластися у будь-якій ситуації.Для родини та друзів Віталій назавжди залишиться надзвичайно чуйним, щирим та оптимістичним чоловіком. Його неповторне почуття гумору допомагало долати найскладніші життєві випробування, а тепла усмішка зігрівала всіх навколо.Найбільшим щастям і сенсом його життя була семирічна донечка, яку він любив понад усе на світі.У Віталія залишилися люблячі батьки, сестра та маленька донечка, для якої він назавжди буде найкращим у світі татом і головним Героєм.Чин поховання та прощання з нашим Захисником відбудеться у селі Копилля. Про дату та час поховання повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.