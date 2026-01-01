Що змінять на проспекті Соборності після смертельної ДТП: перелік рішень

. Секретар Луцької міської радипровів робочу зустріч із начальником управління патрульної поліції у Волинській області, на якій домовилися про конкретні кроки для підвищення безпеки на цій ділянці дороги.Про це повідомляють у пресслужбі Луцької міської ради.Основною темою розмови стали заходи, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху після трагічної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 31 липня на проспекті Соборності.доручили провести обстеження ділянки та взяти її на особливий контроль як таку, що характеризується підвищеним рівнем аварійності.Такожпримусового зниження швидкості та звернеться до уповноважених органів щодо встановлення на цій ділянці дороги камери автоматичної фіксації швидкості.Крім того, віну місті. Водночас, закликав лучан повідомляти про водіїв, які систематично порушують Правила дорожнього руху та створюють небезпеку на вулицях міста."Закликаю лучан не бути байдужими. Якщо вам відомо про водіїв, які систематично грубо порушують Правила дорожнього руху та наражають інших на небезпеку, повідомляйте про це відповідні служби", - йдеться в повідомленні.У свою чергу, Сергій Мерчук наголосив, що оперативна реакція органів місцевого самоврядування є важливою для запобігання подібним трагедіям.«Станом на осінь минулого року та весну цього року ця ділянка не була місцем концентрації дорожньо-транспортних пригод. На жаль, одна така трагедія може змінити статистику. На момент скоєння ДТП пішохідний перехід був освітлений, світлофор працював у штатному режимі. Водій нестиме кримінальну відповідальність. Це перша дорожньо-транспортна пригода із загиблими в Луцьку від початку року. Водночас за цей період сталося 106 ДТП із потерпілими. Правила дорожнього руху написані людськими життями, тому їх необхідно неухильно дотримуватися», – підкреслив Сергій Мерчук.