Росіяни вдарили по Дніпру: горять склади з продуктами

Росіяни вдарили по Дніпру: горять склади з продуктами
В понеділок, 3 серпня, російські окупанти вдарили по Дніпру. Внаслідок обстрілу зайнялися склади з продуктами.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування", - розповів він.

Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Нагадаємо, що три людини, серед яких 8-річна дитина, загинули та ще шестеро дістали поранення внаслідок російського удару по заправному комплексу на Дніпропетровщині вдень 3 серпня.

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Теги: Росія, війна
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