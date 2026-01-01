Росіяни вдарили по Дніпру: горять склади з продуктами





Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.



"Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування", - розповів він.



Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки.



Нагадаємо, що три людини, серед яких 8-річна дитина, загинули та ще шестеро дістали поранення внаслідок російського удару по заправному комплексу на Дніпропетровщині вдень 3 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В понеділок, 3 серпня, російські окупанти вдарили по Дніпру. Внаслідок обстрілу зайнялися склади з продуктами.Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА"Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування", - розповів він.Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки.Нагадаємо, що три людини, серед яких 8-річна дитина, загинули та ще шестеро дістали поранення внаслідок російського удару по заправному комплексу на Дніпропетровщині вдень 3 серпня.

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