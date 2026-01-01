Росіяни вдарили по Дніпру: горять склади з продуктами
Сьогодні, 17:03
В понеділок, 3 серпня, російські окупанти вдарили по Дніпру. Внаслідок обстрілу зайнялися склади з продуктами.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування", - розповів він.
Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Нагадаємо, що три людини, серед яких 8-річна дитина, загинули та ще шестеро дістали поранення внаслідок російського удару по заправному комплексу на Дніпропетровщині вдень 3 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування", - розповів він.
Ганжа зазначив, що наразі уточнюється інформація щодо постраждалих внаслідок ворожої атаки.
Нагадаємо, що три людини, серед яких 8-річна дитина, загинули та ще шестеро дістали поранення внаслідок російського удару по заправному комплексу на Дніпропетровщині вдень 3 серпня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Уряд змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації
Сьогодні, 18:10
Росіяни вдарили по Дніпру: горять склади з продуктами
Сьогодні, 17:03