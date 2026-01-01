На Волині винесли 89 постанов за неподання даних про транспорт до ТЦК





Водночас лише за перші п’ять місяців 2026 року бізнесу по всій країні виписали понад 7 млн грн штрафів.



Про це йдеться у дослідженні аналітичної платформи Опендатабот, пише



Від початку повномасштабної війни на Волині винесли 89 постанов за неподання або несвоєчасне подання відомостей про транспорт до ТЦК та СП. Більше таких постанов зафіксували лише на Київщині (173) та Черкащині (163). Київ посідає четверте місце із 81 постановою. На ці чотири регіони припадає 55% усіх постанов за цей період.



Загалом із 2014 року постанови отримали 1 047 українських компаній, а 87% усіх санкцій були накладені вже після початку повномасштабного вторгнення. За цей час постанови винесли щодо 916 посадових осіб, відповідальних за подання звітності.



За перші п’ять місяців 2026 року ТЦК винесли 263 постанови — майже стільки ж, як за весь 2025 рік (278). За цей період підприємствам нарахували 7,06 млн грн штрафів, із яких 94% уже сплачено або примусово стягнуто до бюджету.



Нагадаємо, підприємства мають двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня — подавати до ТЦК інформацію про наявність і технічний стан транспортних засобів. Якщо транспорту немає, необхідно подати «нульовий» звіт. За неподання або запізнення посадовим особам загрожує штраф від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область увійшла до трійки регіонів України за кількістю постанов за неподання підприємствами відомостей про транспорт до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.Водночас лише за перші п’ять місяців 2026 року бізнесу по всій країні виписали понад 7 млн грн штрафів.Про це йдеться у дослідженні аналітичної платформи Опендатабот, пише misto.media Від початку повномасштабної війни на Волині винесли 89 постанов за неподання або несвоєчасне подання відомостей про транспорт до ТЦК та СП. Більше таких постанов зафіксували лише на Київщині (173) та Черкащині (163). Київ посідає четверте місце із 81 постановою. На ці чотири регіони припадає 55% усіх постанов за цей період.Загалом із 2014 року постанови отримали 1 047 українських компаній, а 87% усіх санкцій були накладені вже після початку повномасштабного вторгнення. За цей час постанови винесли щодо 916 посадових осіб, відповідальних за подання звітності.За перші п’ять місяців 2026 року ТЦК винесли 263 постанови — майже стільки ж, як за весь 2025 рік (278). За цей період підприємствам нарахували 7,06 млн грн штрафів, із яких 94% уже сплачено або примусово стягнуто до бюджету.Нагадаємо, підприємства мають двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня — подавати до ТЦК інформацію про наявність і технічний стан транспортних засобів. Якщо транспорту немає, необхідно подати «нульовий» звіт. За неподання або запізнення посадовим особам загрожує штраф від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

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