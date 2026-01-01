У Луцьку провели в останню дорогу полеглого захисника Андрія Малого

Андрія Малого.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Малий Андрій Петрович (16 січня 1982 року народження) загинув 27 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оскіл Харківської області.



Провести Героя в останню дорогу разом з родиною, друзями та побратимами прийшли представники обласної та міської влади.



Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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