У Луцьку провели в останню дорогу полеглого захисника Андрія Малого
Сьогодні, 15:47
Сьогодні, 3 серпня, в кафедральному собору Святої Трійці відбудеться чин похорону полеглого на війні воїна Андрія Малого.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Малий Андрій Петрович (16 січня 1982 року народження) загинув 27 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оскіл Харківської області.
Провести Героя в останню дорогу разом з родиною, друзями та побратимами прийшли представники обласної та міської влади.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Малий Андрій Петрович (16 січня 1982 року народження) загинув 27 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оскіл Харківської області.
Провести Героя в останню дорогу разом з родиною, друзями та побратимами прийшли представники обласної та міської влади.
Поховали захисника у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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