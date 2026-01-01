«Для нас це був шок»: депутат Кравчук прокоментував відставку мера Ігоря Поліщука

Роман Кравчук заявив, що колишній Луцький міський голова



Про це Роман Кравчук Віталія Ткачука “Генерація успішних людей”.



Кравчук розповів, що багато років працював разом із Поліщуком і напередодні сесії особисто говорив з ним про наміри залишити посаду.



«Це була його особиста позиція»

«Ми пропрацювали разом багато років, зробили багато хороших проєктів у місті. Напевно, комплекс питань, які сталися, спричинив це рішення. Напередодні сесії я прийшов до нього і запитав. Він сказав: “Я прийняв рішення писати заяву про відставку”», — розповів Кравчук.



«Було дуже багато спекуляцій і маніпуляцій: із чим це пов’язано, якісь внутрішні конфлікти, незрозумілі хитання і тому подібне. Але скажу, як є насправді: це була його особиста позиція», — заявив депутат.



На думку Кравчука, Поліщук міг не подавати заяву та спробувати зберегти посаду. Депутат вважає, що той мав достатньо політичної підтримки, аби переконати депутатський корпус не голосувати за відставку.



«Для нас це був шок»

«Чи міг він поборотися за цю позицію і не піти? Міг. Чи вистачило б у нього голосів і сили переконати депутатський корпус не голосувати? Напевно, що міг. Але це була його особиста позиція», — сказав Кравчук.



Він стверджує, що перед заявою Поліщука фракція «За майбутнє» не проводила окремої зустрічі та не обговорювала його можливу відставку.



«Ми не мали зустрічі з фракцією перед цим рішенням, не мали зустрічі й після нього. Він сказав: “Колеги, в мене є рішення, я пишу заяву про відставку, так, напевно, буде краще”. Перед сесією ми не говорили з фракцією про ці речі й після сесії не говорили», — зазначив депутат.



Кравчук додав, що для членів команди рішення Поліщука стало несподіванкою, оскільки вони вважали, що той мав шанси знову очолити місто після наступних виборів.



«Для нас це був шок, тому що ми бачили, що він мав абсолютно всі шанси стати міським головою вдруге. Він активно працював у напрямку багатьох проєктів. Але це було його рішення», — сказав він.



На запитання, чи могла відставка Поліщука бути рішенням народного депутата Ігоря Палиці, Кравчук відповів, що не має доказів і не готовий цього стверджувати.



«Я не буду цього стверджувати, я не знаю цього факту. Треба запитати Ігоря Ігоровича — він точно скаже», — заявив депутат.



ДИВИТИСЯ ПОВНІСТЮ РОЗМОВУ З РОМАНОМ КРАВЧУКОМ:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Луцької міської радизаявив, що колишній Луцький міський голова Ігор Поліщук сам ухвалив рішення піти у відставку . Водночас конкретної причини цього рішення депутат не назвав, пославшись на можливий комплекс обставин, внутрішні конфлікти та певні «хитання».Про це Роман Кравчук розповів в ефірі проекту“Генерація успішних людей”.Кравчук розповів, що багато років працював разом із Поліщуком і напередодні сесії особисто говорив з ним про наміри залишити посаду.«Ми пропрацювали разом багато років, зробили багато хороших проєктів у місті. Напевно, комплекс питань, які сталися, спричинив це рішення. Напередодні сесії я прийшов до нього і запитав. Він сказав: “Я прийняв рішення писати заяву про відставку”», — розповів Кравчук.«Було дуже багато спекуляцій і маніпуляцій: із чим це пов’язано, якісь внутрішні конфлікти, незрозумілі хитання і тому подібне. Але скажу, як є насправді: це була його особиста позиція», — заявив депутат.На думку Кравчука,. Депутат вважає, що той мав достатньо політичної підтримки, аби переконати депутатський корпус не голосувати за відставку.«Чи міг він поборотися за цю позицію і не піти? Міг. Чи вистачило б у нього голосів і сили переконати депутатський корпус не голосувати? Напевно, що міг. Але це була його особиста позиція», — сказав Кравчук.Він стверджує, що перед заявою Поліщука фракція «За майбутнє» не проводила окремої зустрічі та не обговорювала його можливу відставку.«Ми не мали зустрічі з фракцією перед цим рішенням, не мали зустрічі й після нього. Він сказав: “Колеги, в мене є рішення, я пишу заяву про відставку, так, напевно, буде краще”. Перед сесією ми не говорили з фракцією про ці речі й після сесії не говорили», — зазначив депутат.Кравчук додав, що для членів команди рішення Поліщука стало несподіванкою, оскільки вони вважали, що той мав шанси знову очолити місто після наступних виборів.«Для нас це був шок, тому що ми бачили, що він мав абсолютно всі шанси стати міським головою вдруге. Він активно працював у напрямку багатьох проєктів. Але це було його рішення», — сказав він.На запитання, чи могла відставка Поліщука бути рішенням народного депутата, Кравчук відповів, що не має доказів і не готовий цього стверджувати.«Я не буду цього стверджувати, я не знаю цього факту. Треба запитати Ігоря Ігоровича — він точно скаже», — заявив депутат.

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