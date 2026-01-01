На Волині Toyota зіткнулася зі скутером, одного з учасників ДТП забрала швидка





Про це розповіли



На місці події працювала слідчо-оперативна група.



Відомо, що автомобіль Toyota зіткнувся з скутером. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.



Чоловіка 1961 року народження швидкою доставили у медичний заклад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 3 серпня, на вулиці Ковельській у Володимирі.Про це розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області.На місці події працювала слідчо-оперативна група.Відомо, що автомобіль Toyota зіткнувся з скутером. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.Чоловіка 1961 року народження швидкою доставили у медичний заклад.

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