На Волині Toyota зіткнулася зі скутером, одного з учасників ДТП забрала швидка
Сьогодні, 22:38
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 3 серпня, на вулиці Ковельській у Володимирі.
Про це розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Відомо, що автомобіль Toyota зіткнувся з скутером. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.
Чоловіка 1961 року народження швидкою доставили у медичний заклад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Відомо, що автомобіль Toyota зіткнувся з скутером. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.
Чоловіка 1961 року народження швидкою доставили у медичний заклад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині Toyota зіткнулася зі скутером, одного з учасників ДТП забрала швидка
Сьогодні, 22:38
Погоня в Луцьку: порушник під наркотиками втікав від патрульних
Сьогодні, 21:16
В мирний час сам затримав небезпечного вбивцю: на війні загинув захисник з Волині Віталій Воробей
Сьогодні, 20:35