На Волині Toyota зіткнулася зі скутером, одного з учасників ДТП забрала швидка

На Волині Toyota зіткнулася зі скутером, одного з учасників ДТП забрала швидка
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 3 серпня, на вулиці Ковельській у Володимирі.

Про це розповіли Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Відомо, що автомобіль Toyota зіткнувся з скутером. Водій двоколісного отримав тілесні ушкодження.

Чоловіка 1961 року народження швидкою доставили у медичний заклад.
На Волині Toyota зіткнулася зі скутером, одного з учасників ДТП забрала швидка
На Волині Toyota зіткнулася зі скутером, одного з учасників ДТП забрала швидка

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Теги: Володимир, ДТП, Волинь, зіткнення
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