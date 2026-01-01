Українські серіали онлайн: новинки та перевірені хіти для різного настрою





Українські серіали, які варто подивитися онлайн

Дана збірка сподобається тим, хто любить



Перші ластівки (2019 - 2020)

«Перші ластівки» — підліткова детективна драма про старшокласників, чиє життя приховує значно більше, ніж бачать батьки й учителі. Жанр поєднує соціальну драму та розслідування, а молодий каст переконливо передає тривогу, самотність і крихку довіру. Звичний шкільний ритм руйнує загибель учениці, після якої назовні починають виходити небезпечні таємниці.



Вибір матері (2019)

«Вибір матері» — сімейна драма про вчительку Олену, яка помічає, що її 8-річна учениця потерпає від жорстокого поводження. Серіал пасує для вдумливого перегляду завдяки сильному конфлікту та емоційній лінії головної героїні. Коли дорослі навколо воліють не втручатися, Олені доводиться вирішити, наскільки далеко вона готова зайти заради дитини.



Козаки (2020)

«Козаки» — історична комедія про друзів, які наприкінці XVI століття вирушають на пошуки скарбів. Дотепний сценарій, пригодницький настрій і виразний саундтрек роблять серіал гарним варіантом для вечора без важких тем. Та щойно герої наближаються до мети, на золото з’являються інші претенденти.



Якщо ж хочеться дослідити більше сюжетів і розширити власний список перегляду, повна колекція серіалів доступна на https://megogo.net/ua/series/main. Тут легко підібрати серіали з якісною українською озвучкою або обрати зручний перегляд в оригіналі з субтитрами.



Мишоловка для кота (2019 - 2020)

«Мишоловка для кота» — кримінальний детектив про студента, вчительку та колишнього журналіста, яких втягують у дивну гру. Їхні сюжетні лінії поступово сходяться, додаючи історії погонь, небезпеки й неочікуваних союзів. Герої ще не знайомі між собою, коли кожен отримує перший хід у чужому смертельно серйозному плані.



100 тисяч хвилин разом (2020 - 2021)

«100 тисяч хвилин разом» — романтична комедія про подружжя, яке після 10 років шлюбу опиняється на 69 днів удома через карантин. Побутові суперечки, жива хімія між акторами й упізнавані ситуації створюють теплий, іронічний настрій. Та спільний простір швидко перетворюється на випробування, коли обоє звикли завжди бути лідерами.



Розтин покаже (2019 - 2025)

«Розтин покаже» — кримінальний детектив про судмедекспертку та слідчого, які шукають докази там, де інші їх не помічають. Кожна справа має окремий захопливий сюжет, а суперечки напарників додають розслідуванням іронії та темпу. Їхня перша спільна справа починається з тіла, на якому прихована деталь повністю змінює версію злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сучасні українські серіали охоплюють чимало жанрів — від напружених детективів і сімейних драм до романтичних комедій та історичних проєктів. Тим, хто звик українські серіали дивитись онлайн, ця добірка допоможе обрати і свіжий реліз, і перевірену історію, яка вже знайшла свою авдиторію.Дана збірка сподобається тим, хто любить дивитись онлайн українські серіали і щоразу шукає історію під свій настрій. Тут сильний сюжет, влучний акторський склад і режисерська робота поєднуються як у вже відомих хітах, так і у свіжих жанрових проєктах.«Перші ластівки» — підліткова детективна драма про старшокласників, чиє життя приховує значно більше, ніж бачать батьки й учителі. Жанр поєднує соціальну драму та розслідування, а молодий каст переконливо передає тривогу, самотність і крихку довіру. Звичний шкільний ритм руйнує загибель учениці, після якої назовні починають виходити небезпечні таємниці.«Вибір матері» — сімейна драма про вчительку Олену, яка помічає, що її 8-річна учениця потерпає від жорстокого поводження. Серіал пасує для вдумливого перегляду завдяки сильному конфлікту та емоційній лінії головної героїні. Коли дорослі навколо воліють не втручатися, Олені доводиться вирішити, наскільки далеко вона готова зайти заради дитини.«Козаки» — історична комедія про друзів, які наприкінці XVI століття вирушають на пошуки скарбів. Дотепний сценарій, пригодницький настрій і виразний саундтрек роблять серіал гарним варіантом для вечора без важких тем. Та щойно герої наближаються до мети, на золото з’являються інші претенденти.Якщо ж хочеться дослідити більше сюжетів і розширити власний список перегляду, повна колекція серіалів доступна на https://megogo.net/ua/series/main. Тут легко підібрати серіали з якісною українською озвучкою або обрати зручний перегляд в оригіналі з субтитрами.«Мишоловка для кота» — кримінальний детектив про студента, вчительку та колишнього журналіста, яких втягують у дивну гру. Їхні сюжетні лінії поступово сходяться, додаючи історії погонь, небезпеки й неочікуваних союзів. Герої ще не знайомі між собою, коли кожен отримує перший хід у чужому смертельно серйозному плані.«100 тисяч хвилин разом» — романтична комедія про подружжя, яке після 10 років шлюбу опиняється на 69 днів удома через карантин. Побутові суперечки, жива хімія між акторами й упізнавані ситуації створюють теплий, іронічний настрій. Та спільний простір швидко перетворюється на випробування, коли обоє звикли завжди бути лідерами.«Розтин покаже» — кримінальний детектив про судмедекспертку та слідчого, які шукають докази там, де інші їх не помічають. Кожна справа має окремий захопливий сюжет, а суперечки напарників додають розслідуванням іронії та темпу. Їхня перша спільна справа починається з тіла, на якому прихована деталь повністю змінює версію злочину.

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