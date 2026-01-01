На Волині за вихідні спіймали 9 п'яних водіїв
Сьогодні, 01:15
Протягом вихідних волинські патрульні виявили та задокументували 9
фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння
Коротко про декілька з них написали на сторінці патрульної поліції Волині.
Так, поблизу Ковеля інспектори зупинили автомобіль Opel, який порушив ПДР. Спілкуючись із водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік забажав пройти огляд у медичному закладі , висновок лікаря — позитивний.
Ще одного нетверезого керманича зупинили у Луцьку на вулиці Захисників України. Водій рухався автомобілем Infinity під час дії комендантської години. Спілкуючись з ним інспектори помітили у чоловіка ознаки спʼяніння. результат огляду — 1,41 проміле.
У Луцьку на проспекті Соборності зупинили водія електросамоката. Під час спілкування з керманичем патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер — 0,99 проміле.
На всіх порушників інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.
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фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння
Коротко про декілька з них написали на сторінці патрульної поліції Волині.
Так, поблизу Ковеля інспектори зупинили автомобіль Opel, який порушив ПДР. Спілкуючись із водієм, патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік забажав пройти огляд у медичному закладі , висновок лікаря — позитивний.
Ще одного нетверезого керманича зупинили у Луцьку на вулиці Захисників України. Водій рухався автомобілем Infinity під час дії комендантської години. Спілкуючись з ним інспектори помітили у чоловіка ознаки спʼяніння. результат огляду — 1,41 проміле.
У Луцьку на проспекті Соборності зупинили водія електросамоката. Під час спілкування з керманичем патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду за допомогою приладу Драгер — 0,99 проміле.
На всіх порушників інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.
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