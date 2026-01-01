Податкова бачитиме кожен перетин кордону українців

Податкова бачитиме кожен перетин кордону українців
Податкова автоматично отримуватиме дані про перетин кордону
Система допоможе швидше знаходити схеми ухилення від сплати податків, фіктивні експортно-імпортні операції.

Державна податкова служба та Державна прикордонна служба запровадили автоматизований електронний обмін інформацією між своїми системами. Це має допомогти ефективніше виявляти податкові порушення. Про це повідомила пресслужба ДПСУ, - пише "Кореспондент".

Раніше, щоб отримати інформацію про виїзд або в'їзд людини, податківці надсилали офіційний лист, а прикордонники вручну готували відповідь. Тепер запит формуватиметься в електронній системі, а необхідні дані надходитимуть автоматично через кілька секунд.

Система не вводить додаткові перевірки, не впливає на правила перетину кордону і не надає податковій нових повноважень.

Водночас вона допоможе швидше знаходити схеми ухилення від сплати податків, фіктивні експортно-імпортні операції та визначати, де людина є податковим резидентом. Зокрема, інформацію про перетин кордону використовуватимуть, щоб перевіряти, чи перебувала особа в Україні понад 183 дні на рік.

Наголошується, що кожен запит є точковим і формується виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чіткої правової підстави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: податкова, кордон, ДПСУ, Україна, податки, ухилення, схеми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Податкова бачитиме кожен перетин кордону українців
Сьогодні, 03:41
На Волині за вихідні спіймали 9 п'яних водіїв
Сьогодні, 01:15
4 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем Patriot до зими
03 серпня, 23:19
Українські серіали онлайн: новинки та перевірені хіти для різного настрою
03 серпня, 22:48
Медіа
відео
1/8