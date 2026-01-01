Податкова бачитиме кожен перетин кордону українців
Сьогодні, 03:41
Податкова автоматично отримуватиме дані про перетин кордону
Система допоможе швидше знаходити схеми ухилення від сплати податків, фіктивні експортно-імпортні операції.
Державна податкова служба та Державна прикордонна служба запровадили автоматизований електронний обмін інформацією між своїми системами. Це має допомогти ефективніше виявляти податкові порушення. Про це повідомила пресслужба ДПСУ, - пише "Кореспондент".
Раніше, щоб отримати інформацію про виїзд або в'їзд людини, податківці надсилали офіційний лист, а прикордонники вручну готували відповідь. Тепер запит формуватиметься в електронній системі, а необхідні дані надходитимуть автоматично через кілька секунд.
Система не вводить додаткові перевірки, не впливає на правила перетину кордону і не надає податковій нових повноважень.
Водночас вона допоможе швидше знаходити схеми ухилення від сплати податків, фіктивні експортно-імпортні операції та визначати, де людина є податковим резидентом. Зокрема, інформацію про перетин кордону використовуватимуть, щоб перевіряти, чи перебувала особа в Україні понад 183 дні на рік.
Наголошується, що кожен запит є точковим і формується виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чіткої правової підстави.
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Система допоможе швидше знаходити схеми ухилення від сплати податків, фіктивні експортно-імпортні операції.
Державна податкова служба та Державна прикордонна служба запровадили автоматизований електронний обмін інформацією між своїми системами. Це має допомогти ефективніше виявляти податкові порушення. Про це повідомила пресслужба ДПСУ, - пише "Кореспондент".
Раніше, щоб отримати інформацію про виїзд або в'їзд людини, податківці надсилали офіційний лист, а прикордонники вручну готували відповідь. Тепер запит формуватиметься в електронній системі, а необхідні дані надходитимуть автоматично через кілька секунд.
Система не вводить додаткові перевірки, не впливає на правила перетину кордону і не надає податковій нових повноважень.
Водночас вона допоможе швидше знаходити схеми ухилення від сплати податків, фіктивні експортно-імпортні операції та визначати, де людина є податковим резидентом. Зокрема, інформацію про перетин кордону використовуватимуть, щоб перевіряти, чи перебувала особа в Україні понад 183 дні на рік.
Наголошується, що кожен запит є точковим і формується виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чіткої правової підстави.
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