Податкова бачитиме кожен перетин кордону українців

Податкова автоматично отримуватиме дані про перетин кордонуСистема допоможе швидше знаходити схеми ухилення від сплати податків, фіктивні експортно-імпортні операції.Державна податкова служба та Державна прикордонна служба запровадили автоматизований електронний обмін інформацією між своїми системами. Це має допомогти ефективніше виявляти податкові порушення. Про це повідомила пресслужба ДПСУ, - пише "Кореспондент".Раніше, щоб отримати інформацію про виїзд або в'їзд людини, податківці надсилали офіційний лист, а прикордонники вручну готували відповідь. Тепер запит формуватиметься в електронній системі, а необхідні дані надходитимуть автоматично через кілька секунд.Система не вводить додаткові перевірки, не впливає на правила перетину кордону і не надає податковій нових повноважень.Водночас вона допоможе швидше знаходити схеми ухилення від сплати податків, фіктивні експортно-імпортні операції та визначати, де людина є податковим резидентом. Зокрема, інформацію про перетин кордону використовуватимуть, щоб перевіряти, чи перебувала особа в Україні понад 183 дні на рік.Наголошується, що кожен запит є точковим і формується виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу за наявності чіткої правової підстави.