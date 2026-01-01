В ОП запропонували ускладнити життя «ухилянтам»
Сьогодні, 08:25
Блокування банківських рахунків людей, які ухиляються від мобілізації, має позбавити їх можливості комфортно користуватися перевагами життя в суспільстві.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк порівняв можливі обмеження для ухилянтів із покаранням злочинців та заявив, що блокування рахунків має ускладнити їм повсякденне життя. Таку думку він висловив у інтервʼю ведучій Наталії Влащенко, - пише ТСН.
Пояснюючи свою позицію, радник керівника ОП порівняв ухилянта зі злочинцем, якого позбавляють волі за скоєне правопорушення.
«Слово “ухилянт” дуже цікаве, але насправді це правопорушення. Це порушення конкретних законів», — зазначив він.
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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк порівняв можливі обмеження для ухилянтів із покаранням злочинців та заявив, що блокування рахунків має ускладнити їм повсякденне життя. Таку думку він висловив у інтервʼю ведучій Наталії Влащенко, - пише ТСН.
Пояснюючи свою позицію, радник керівника ОП порівняв ухилянта зі злочинцем, якого позбавляють волі за скоєне правопорушення.
«Слово “ухилянт” дуже цікаве, але насправді це правопорушення. Це порушення конкретних законів», — зазначив він.
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