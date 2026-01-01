В ОП запропонували ускладнити життя «ухилянтам»





Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк порівняв можливі обмеження для ухилянтів із покаранням злочинців та заявив, що блокування рахунків має ускладнити їм повсякденне життя. Таку думку він висловив у інтервʼю ведучій Наталії Влащенко, - пише

Пояснюючи свою позицію, радник керівника ОП порівняв ухилянта зі злочинцем, якого позбавляють волі за скоєне правопорушення.



«Слово “ухилянт” дуже цікаве, але насправді це правопорушення. Це порушення конкретних законів», — зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блокування банківських рахунків людей, які ухиляються від мобілізації, має позбавити їх можливості комфортно користуватися перевагами життя в суспільстві.Радник керівника Офісу Президентапорівняв можливі обмеження для ухилянтів із покаранням злочинців та заявив, що блокування рахунків має ускладнити їм повсякденне життя. Таку думку він висловив у інтервʼю ведучій Наталії Влащенко, - пише ТСН.

Пояснюючи свою позицію, радник керівника ОП порівняв ухилянта зі злочинцем, якого позбавляють волі за скоєне правопорушення.«Слово “ухилянт” дуже цікаве, але насправді це правопорушення. Це порушення конкретних законів», — зазначив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію