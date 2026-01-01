Пакунок школяра: як у «Дії» можна отримати 5 000 гривень на першокласника





Родинам виплачують 5 000 гривень, які можна використати на придбання необхідних речей для початку навчання, йдеться у повідомленні.



Допомогу можуть отримати:



один із батьків;



усиновлювач;



законний представник дитини — громадянин України.



Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.



На що можна витратити кошти



Допомогу можна використати на придбання:



книг;



канцелярського приладдя;



шкільного приладдя;



одягу;



взуття.



Як подати заяву через «Дію»



Щоб оформити виплату, потрібно:



Авторизуватися у застосунку «Дія».



Відкрити розділ «Допомога від держави».



Обрати послугу «Пакунок школяра».



Вибрати дитину, яка цього року йде до першого класу.



Перейти до оформлення заяви.



Якщо «Дія.Картки» ще немає — відкрити її в одному з уповноважених банків.



Обрати «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини», на який буде зарахована допомога.



Перевірити дані та підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.



Якщо немає можливості подати заяву онлайн, подати заяву можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Батьки майбутніх першокласників можуть подати заяву на отримання державної допомоги «Пакунок школяра», пише misto.media Родинам виплачують 5 000 гривень, які можна використати на придбання необхідних речей для початку навчання, йдеться у повідомленні.один із батьків;усиновлювач;законний представник дитини — громадянин України.Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заяву подає законний представник у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.Допомогу можна використати на придбання:книг;канцелярського приладдя;шкільного приладдя;одягу;взуття.Щоб оформити виплату, потрібно:Авторизуватися у застосунку «Дія».Відкрити розділ «Допомога від держави».Обрати послугу «Пакунок школяра».Вибрати дитину, яка цього року йде до першого класу.Перейти до оформлення заяви.Якщо «Дія.Картки» ще немає — відкрити її в одному з уповноважених банків.Обрати «Дія.Картку» зі спеціальним рахунком «Турбота для дитини», на який буде зарахована допомога.Перевірити дані та підписати заяву за допомогою Дія.Підпису.Якщо немає можливості подати заяву онлайн, подати заяву можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

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