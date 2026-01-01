Вибухи на полігоні на Хмельниччині: п'ятеро військових досі зниклі безвісти, які розвантажували боєприпаси





Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань, пише



Ще одна версія слідчих — недотримання встановлених правил поводження з боєприпасами під час їхнього розвантаження. Станом на 4 серпня вже завершили огляд місця події, призначили комплекс судових експертиз, допитали командування, військовослужбовців та постраждалих. Також нині встановлюють кількість боєприпасів, що здетонували.



Відомо, що п’ятеро військовослужбовців досі вважаються зниклими безвісти — за попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Ще восьмеро зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, однак загрози їхньому життю немає. Серед цивільного населення постраждалих немає.



Зараз також фіксують пошкодження житлових будинків та іншого майна поблизу полігону, а рятувальники розміновують територію за межами військового об’єкта. Станом на зараз загрози повторних вибухів немає.



Попередньо справу кваліфікували як порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).



Нагадаємо, удень 31 липня в Хмельницькому без оголошення повітряної тривоги пролунало декілька вибухів. У мережі опублікували відео з міста, на якому видно великий стовп диму та детонацію. Згодом у Силах спеціальних операцій ЗСУ заявили, що на Хмельниччині сталася неконтрольована детонація боєприпасів на полігоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У межах розслідування вибухів на полігоні у Хмельницькій області слідчі розглядають дві версії події, серед яких є диверсія. Донині п’ятеро військових вважаються зниклими безвісти — вони розвантажували боєприпаси.Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань, пише Громадське Ще одна версія слідчих — недотримання встановлених правил поводження з боєприпасами під час їхнього розвантаження. Станом на 4 серпня вже завершили огляд місця події, призначили комплекс судових експертиз, допитали командування, військовослужбовців та постраждалих. Також нині встановлюють кількість боєприпасів, що здетонували.Відомо, що п’ятеро військовослужбовців досі вважаються зниклими безвісти — за попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини. Ще восьмеро зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, однак загрози їхньому життю немає. Серед цивільного населення постраждалих немає.Зараз також фіксують пошкодження житлових будинків та іншого майна поблизу полігону, а рятувальники розміновують територію за межами військового об’єкта. Станом на зараз загрози повторних вибухів немає.Попередньо справу кваліфікували як порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам (ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України).Нагадаємо, удень 31 липня в Хмельницькому без оголошення повітряної тривоги пролунало декілька вибухів. У мережі опублікували відео з міста, на якому видно великий стовп диму та детонацію. Згодом у Силах спеціальних операцій ЗСУ заявили, що на Хмельниччині сталася неконтрольована детонація боєприпасів на полігоні.

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