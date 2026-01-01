Під Луцьком за 6 мільйонів продають унікальну ферму для вирощування креветок і раків





Така інформація вказана в актуальному оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, пише



Будівля ферми має площу 810 квадратних метрів і розташована поблизу обласного центру Волині — відстань становить до 10 кілометрів. Поряд з об'єктом є земельна ділянка площею 42 сотки, яку взяли в оренду на 49 років, а сама будівля у приватній власності.



Поряд з приміщенням ферми розташовані житлові будинки, зелені зони, а неподалік є озеро та ліс. Усередині вже все готове до роботи. Там облаштували спеціальні басейни, де можна вирощувати креветки та раків, а також встановлені фільтри для води та іншу необхідну техніку.



Комунікації повністю автономні: є світло, своя свердловина з водою, септик та власна котельня. Для працівників також зробили санвузол із душовою кабіною. Даний об'єкт можна розвивати як аквабізнес або ж переробити приміщення під будь-яке інше виробництво чи ферму.



Коштує такий бізнес 149 000 доларів, що у гривнях становить приблизно 6 660 323, але власники готові торгуватися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Боголюби, що розташоване неподалік Луцька, виставили на продаж готовий бізнес, а саме діюче фермерське господарство, яке спеціалізується на розведенні креветок та раків. Об'єкт має все необхідне оснащення для роботи.Така інформація вказана в актуальному оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, пише ВСН Будівля ферми має площу 810 квадратних метрів і розташована поблизу обласного центру Волині — відстань становить до 10 кілометрів. Поряд з об'єктом є земельна ділянка площею 42 сотки, яку взяли в оренду на 49 років, а сама будівля у приватній власності.Поряд з приміщенням ферми розташовані житлові будинки, зелені зони, а неподалік є озеро та ліс. Усередині вже все готове до роботи. Там облаштували спеціальні басейни, де можна вирощувати креветки та раків, а також встановлені фільтри для води та іншу необхідну техніку.Комунікації повністю автономні: є світло, своя свердловина з водою, септик та власна котельня. Для працівників також зробили санвузол із душовою кабіною. Даний об'єкт можна розвивати як аквабізнес або ж переробити приміщення під будь-яке інше виробництво чи ферму.Коштує такий бізнес 149 000 доларів, що у гривнях становить приблизно 6 660 323, але власники готові торгуватися.

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