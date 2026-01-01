Волинські паравеслувальники здобули срібло на чемпіонаті Європи

Анна Айсанова, уродженка села Вишеньки Рожищенської громади, та ковельчанин Станіслав Самолюк — стали срібними призерами чемпіонату Європи з параакадемічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, пише



Чемпіонат Європи з пара академічного веслування тривав з 27 липня до 2 серпня в місті Варезе (Італія). У ньому взяли участь 55 спортсменів із 15 країн Європи, повідомили в обласному центрі «Інваспорт».



До складу збірної України увійшли шість паравеслувальників, серед яких Волинську область представляли Анна Айсанова та Станіслав Самолюк.



Анна Айсанова разом із Ярославом Коюдою (уродженець Донецької області) виборола срібну медаль у класі PR2Mix2x.



Ще одне «срібло» для України здобув Станіслав Самолюк, який у парі з Дарією Котик (педставниця Черкаської області) посів друге місце у класі PR3Mix2x .



Волинські спортсмени принесли збірній України дві срібні нагороди континентальної першості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські спортсмени —, уродженка села Вишеньки Рожищенської громади, та ковельчанин— стали срібними призерами чемпіонату Європи з параакадемічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, пише misto.media Чемпіонат Європи з пара академічного веслування тривав з 27 липня до 2 серпня в місті Варезе (Італія). У ньому взяли участь 55 спортсменів із 15 країн Європи, повідомили в обласному центрі «Інваспорт».До складу збірної України увійшли шість паравеслувальників, серед яких Волинську область представляли Анна Айсанова та Станіслав Самолюк.Анна Айсанова разом із Ярославом Коюдою (уродженець Донецької області) виборола срібну медаль у класі PR2Mix2x.Ще одне «срібло» для України здобув Станіслав Самолюк, який у парі з Дарією Котик (педставниця Черкаської області) посів друге місце у класі PR3Mix2x .Волинські спортсмени принесли збірній України дві срібні нагороди континентальної першості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію