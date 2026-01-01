Як волинянам перевірити автомобіль із пробігом до зустрічі з продавцем





Переглядаючи



Далека поїздка на огляд не повинна закінчуватися розчаруванням

Визначте межі пошуку: бюджет із резервом на обслуговування, прийнятний пробіг, двигун і відстань. Порівняйте декілька машин одного покоління. Так видно, чи відповідає ціна року, комплектації та стану.



Перед виїздом попросіть короткий відеодзвінок. Нехай продавець покаже авто без монтажу, запустить холодний двигун, увімкне панель, продемонструє салон, кузов і пошкодження. Відео не замінює діагностику, але доповнює підготовлені фото.



Окремо попросіть зняти VIN на кузові та показати сервісні документи. Номер можна перевірити через доступні реєстри й профільні бази, пам’ятаючи, що жоден звіт не містить усієї історії ремонтів.



Які запитання поставити продавцю до домовленості про зустріч

Ведіть розмову за підготовленим планом і занотовуйте відповіді. Запитайте продавця про таке:



Володіння. Як давно машина належить власнику та чому її продають.

Обслуговування. Де виконували останні роботи та чи збереглися рахунки.

Пошкодження. Чи були ДТП, фарбування, рихтування або заміна кузовних елементів.

Пробіг. Чим підтверджується показник і чи є послідовні записи.

Комплект. Скільки ключів передається та які документи покажуть на огляді.



Фрази «нічого не знаю», «машина не моя» або «все на місці» не доводять обману, але збільшують ризик марної поїздки. Насторожують змінені відповіді, відмова назвати VIN або вимога завдатку. Платити за право подивитися автомобіль не варто.



Як відсіяти слабкі оголошення за фотографіями та описом

Повна картка містить рік, пробіг, двигун, коробку, привід, комплектацію, стан і контакти. На фото потрібні всі боки кузова, салон, панель, багажник, моторний відсік і дефекти. Якщо потрібного ракурсу немає, попросіть додатковий знімок.



Під час перегляду звертайте увагу на такі невідповідності:



Зовнішній стан. Різні відтінки деталей, нерівні проміжки й запітніла оптика потребують пояснення.

Зношення. Стерті кермо, педалі й сидіння можуть не відповідати малому пробігу.

Хронологія. Рік, покоління, реєстрація й сервісні записи не повинні суперечити одне одному.

Вартість. Значне відхилення від схожих пропозицій повинно мати зрозумілу причину.



Низька ціна сама не свідчить про проблему: продавцеві можуть терміново знадобитися гроші або авто потребує ремонту. Проте поєднання дешевизни, неповного опису та відмови показати документи є причиною не витрачати день на дорогу.



Опис також варто порівняти з фотографіями. Якщо заявлену багату комплектацію не видно в салоні, а в тексті згадано деталі, характерні для іншої модифікації, попросіть продавця пояснити розбіжність до поїздки.



Коли варто їхати на огляд

У короткому списку залишайте машини з узгодженими характеристиками, прийнятною ціною, доступним VIN і готовністю до незалежної перевірки. Домовтеся, що двигун не прогріватимуть, а огляд відбудеться вдень на обраному вами СТО.



На місці звірте VIN і документи, перевірте право продавця розпоряджатися авто, проведіть діагностику кузова й вузлів. Під час тест-драйву оцініть запуск, перемикання передач, гальмування та підвіску. Дистанційний аналіз відсіює слабкі варіанти, але відсутності проблем не гарантує.



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