У Луцьку затримали 31-річну водійку Lexus, яка проїхала на червоний сигнал світлофора

водійка автомобіля Lexus проїхала перехрестя на заборонений сигнал світлофора.



Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Патрульні оперативно встановили особу кермувальниці та згодом зупинили її.



На 31-річну водійку інспектори винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.





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