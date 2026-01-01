У Луцьку затримали 31-річну водійку Lexus, яка проїхала на червоний сигнал світлофора

У Луцьку затримали 31-річну водійку Lexus, яка проїхала на червоний сигнал світлофора
Сьогодні в соціальних мережах поширилося відео, на якому водійка автомобіля Lexus проїхала перехрестя на заборонений сигнал світлофора.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні оперативно встановили особу кермувальниці та згодом зупинили її.

На 31-річну водійку інспектори винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) КУпАП.


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Теги: Луцьк, водійка, світлофор
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