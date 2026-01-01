На Волині очікується надзвичайна спека до +40-42





Про це напередодні, 4 серпня, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише



Синоптики попереджають про найвищий ІІІ рівень небезпечності «червоний». Він означає, що погодні умови є надзвичайно небезпечними, створюють загрозу життю людей та можуть спричинити серйозні пошкодження інфраструктури і масштабні перебої в роботі комунальних чи енергетичних служб.



Спекотна погода зумовлена поширенням на територію Волині жаркого повітря з північних районів Африки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку та області 5 та 6 серпня очікується надзвичайна спека до +40-42°.Про це напередодні, 4 серпня, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне Синоптики попереджають про найвищий ІІІ рівень небезпечності «червоний». Він означає, що погодні умови є надзвичайно небезпечними, створюють загрозу життю людей та можуть спричинити серйозні пошкодження інфраструктури і масштабні перебої в роботі комунальних чи енергетичних служб.Спекотна погода зумовлена поширенням на територію Волині жаркого повітря з північних районів Африки.

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