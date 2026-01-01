На Волині очікується надзвичайна спека до +40-42
Сьогодні, 16:08
У Луцьку та області 5 та 6 серпня очікується надзвичайна спека до +40-42°.
Про це напередодні, 4 серпня, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.
Синоптики попереджають про найвищий ІІІ рівень небезпечності «червоний». Він означає, що погодні умови є надзвичайно небезпечними, створюють загрозу життю людей та можуть спричинити серйозні пошкодження інфраструктури і масштабні перебої в роботі комунальних чи енергетичних служб.
Спекотна погода зумовлена поширенням на територію Волині жаркого повітря з північних районів Африки.
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Про це напередодні, 4 серпня, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.
Синоптики попереджають про найвищий ІІІ рівень небезпечності «червоний». Він означає, що погодні умови є надзвичайно небезпечними, створюють загрозу життю людей та можуть спричинити серйозні пошкодження інфраструктури і масштабні перебої в роботі комунальних чи енергетичних служб.
Спекотна погода зумовлена поширенням на територію Волині жаркого повітря з північних районів Африки.
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