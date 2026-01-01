На Волині депутат міськради відряджав 17 підлеглих будувати приватний будинок

На Волині депутат міськради відряджав 17 підлеглих будувати приватний будинок
На Волині повідомлено про підозру депутату міської ради, який відряджав підлеглих будувати приватний будинок.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив депутату однієї з міських рад на Волині про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану, та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановлено, що обранець громади, начальник одного з відокремлених підрозділів АТ «Українська залізниця» на Волині, змовившись з іншими посадовцями товариства, яким також повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину раніше, відправляв 17 працівників залізниці у «відрядження» в Львівську область, де вони насправді будували приватний будинок.

Згідно із виданими підозрюваним документами, працівники були офіційно відряджені на одну зі станцій для проведення поточних робіт на коліях – приведення смуг відведення у належний естетичний стан.
На Волині депутат міськради відряджав 17 підлеглих будувати приватний будинок

Через безпідставне нарахування та виплату коштів на такі «відрядження» АТ «Укрзалізниця» упродовж жовтня 2025 – травня 2026 року завдано майнової шкоди на суму 924 000 гривень.
На Волині депутат міськради відряджав 17 підлеглих будувати приватний будинок
На Волині депутат міськради відряджав 17 підлеглих будувати приватний будинок
На Волині депутат міськради відряджав 17 підлеглих будувати приватний будинок

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Теги: Волинь, прокуратура, будинок
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