На Волині депутат міськради відряджав 17 підлеглих будувати приватний будинок

На Волині повідомлено про підозру депутату міської ради, який відряджав підлеглих будувати приватний будинок.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Керівник Волинської обласної прокуратуриповідомив депутату однієї з міських рад на Волині про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану, та у службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).Встановлено, що обранець громади, начальник одного з відокремлених підрозділів АТ «Українська залізниця» на Волині, змовившись з іншими посадовцями товариства, яким також повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину раніше, відправляв 17 працівників залізниці у «відрядження» в Львівську область, де вони насправді будували приватний будинок.Згідно із виданими підозрюваним документами, працівники були офіційно відряджені на одну зі станцій для проведення поточних робіт на коліях – приведення смуг відведення у належний естетичний стан.Через безпідставне нарахування та виплату коштів на такі «відрядження» АТ «Укрзалізниця» упродовж жовтня 2025 – травня 2026 року завдано майнової шкоди на суму 924 000 гривень.