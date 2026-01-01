У Луцьку просять допомогти встановити особу водія, який проїхав на червоний сигнал світлофора





"Просимо патрульну поліцію Волинської області перевірити обставини цього випадку та вжити відповідних заходів у межах чинного законодавства.



З огляду на трагічну подію, що сталася днями на проспекті Соборності, закликаємо водіїв бути уважними, неухильно дотримуватися сигналів світлофора та не наражати на небезпеку себе й інших.



Адже неухильне дотримання правил дорожнього руху — це насамперед питання безпеки всіх учасників дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

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