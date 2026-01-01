У Луцьку просять допомогти встановити особу водія, який проїхав на червоний сигнал світлофора

У Луцьку просять допомогти встановити особу водія, який проїхав на червоний сигнал світлофора
Луцька міська рада звертається до Управління патрульної поліції Волинської області з проханням встановити водія транспортного засобу з номерним знаком АА 6444 КС, який проїхав на заборонений сигнал світлофора.

"Просимо патрульну поліцію Волинської області перевірити обставини цього випадку та вжити відповідних заходів у межах чинного законодавства.

З огляду на трагічну подію, що сталася днями на проспекті Соборності, закликаємо водіїв бути уважними, неухильно дотримуватися сигналів світлофора та не наражати на небезпеку себе й інших.

Адже неухильне дотримання правил дорожнього руху — це насамперед питання безпеки всіх учасників дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, водій, світлофор
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний велосипедист зіткнувся з автівкою
Сьогодні, 15:36
На Волині депутат міськради відряджав 17 підлеглих будувати приватний будинок
Сьогодні, 15:20
У Луцьку просять допомогти встановити особу водія, який проїхав на червоний сигнал світлофора
Сьогодні, 14:21
Білорусь може становити загрозу для України за однієї умови, - ДПСУ
Сьогодні, 14:10
На Волині призначили нового виконувача обов’язків керівника теруправління БЕБ
Сьогодні, 13:22
Медіа
відео
1/8