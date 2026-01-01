На Волині призначили нового виконувача обов’язків керівника теруправління БЕБ
Сьогодні, 13:22
Новим тимчасово виконувачем обов’язків керівника Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області став Андрій Миколайович Василюк.
До цього він працював детективом Територіального управління БЕБ у Волинській області.
Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Як відомо, попереднього виконувача обов’язків керівника теруправління БЕБ у Волинській області, заступника керівника управління Сергія Журавльова, звільнили після того, як він не пройшов атестацію. Атестаційна комісія БЕБ визнала результати його співбесіди неуспішними.
Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України оголосило конкурси на заміщення посад керівників семи територіальних управлінь, серед яких — Територіальне управління БЕБ у Волинській області.
Конкурси також проведуть на посади очільників територіальних управлінь у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Полтавській областях та місті Києві.
За результатами відбору на Волині мають визначити нового керівника територіального управління Бюро економічної безпеки. Кандидати проходитимуть конкурсний відбір, після чого буде призначений переможець.
Наразі БЕБ перебуває на етапі оновлення керівного складу територіальних підрозділів.
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До цього він працював детективом Територіального управління БЕБ у Волинській області.
Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Як відомо, попереднього виконувача обов’язків керівника теруправління БЕБ у Волинській області, заступника керівника управління Сергія Журавльова, звільнили після того, як він не пройшов атестацію. Атестаційна комісія БЕБ визнала результати його співбесіди неуспішними.
Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України оголосило конкурси на заміщення посад керівників семи територіальних управлінь, серед яких — Територіальне управління БЕБ у Волинській області.
Конкурси також проведуть на посади очільників територіальних управлінь у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Полтавській областях та місті Києві.
За результатами відбору на Волині мають визначити нового керівника територіального управління Бюро економічної безпеки. Кандидати проходитимуть конкурсний відбір, після чого буде призначений переможець.
Наразі БЕБ перебуває на етапі оновлення керівного складу територіальних підрозділів.
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