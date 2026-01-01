На Волині призначили нового виконувача обов’язків керівника теруправління БЕБ

Андрій Миколайович Василюк.



До цього він працював детективом Територіального управління БЕБ у Волинській області.



Про це ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Як відомо, попереднього виконувача обов’язків керівника теруправління БЕБ у Волинській області, заступника керівника управління



Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України оголосило конкурси на заміщення посад керівників семи територіальних управлінь, серед яких — Територіальне управління БЕБ у Волинській області.



Конкурси також проведуть на посади очільників територіальних управлінь у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Львівській, Полтавській областях та місті Києві.



За результатами відбору



Наразі БЕБ перебуває на етапі оновлення керівного складу територіальних підрозділів.

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