57-річний волинянин неодноразово ґвалтував 15-річну родичку, яка була під його опікою

57-річний волинянин неодноразово ґвалтував 15-річну родичку, яка була під його опікою
Шість років позбавлення волі – постановлено вирок волинянину, який чинив сексуальне насильство щодо 15-річної дівчини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 57-річного жителя одного із сіл Луцького району винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України).

Встановлено, що згідно з наказом місцевої ради, 15-річна дівчина була тимчасово влаштована в сім'ю до дядька матері.

На нього було покладено відповідальність за її життя, здоров’я, фізичний та психологічний розвиток.

І навіть після припинення тимчасового влаштування дівчина залишалася жити в родича, бо інакшого житла не мала.

Протягом березня - серпня 2025 року чоловік, погрожуючи вигнати з дому, неодноразово чинив насильницькі дії сексуального характеру щодо дитини.

Суд призначив обвинуваченому, який перебуває під вартою, покарання у виді 6 років позбавлення волі.

Задля уникнення повторного травмування дитини та дотримання міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дітей, усі слідчі дії з її участю відбувалися у Центрі захисту та соціально-психологічної підтримки «Барнахус», за участі захисника із Центру надання безоплатної вторинної правничої допомоги, дитячого психолога та законного представника.

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Теги: волинянин, суд, сексуальне насильство
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