На Волині 56-річний чоловік скоїв самогубство

На Волині 56-річний чоловік скоїв самогубство
​Трагедія сталася в селі Охлопів Горохівської територіальної громади Луцького району.

Про це пише “Волинь”.

За попередньою інформацією, востаннє дружина бачила, як її 56-річний чоловік виходив курити опівночі, а близько шостої години ранку вона знайшла його в літній кухні з петлею на шиї.

​Слідів насильницької смерті на тілі покійного не виявлено. Деталі біди з’ясовують працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) ГУНП України у Волинській області.

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Теги: волинянин, самогубство
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