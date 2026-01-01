На Волині 56-річний чоловік скоїв самогубство
Сьогодні, 11:32
Трагедія сталася в селі Охлопів Горохівської територіальної громади Луцького району.
Про це пише “Волинь”.
За попередньою інформацією, востаннє дружина бачила, як її 56-річний чоловік виходив курити опівночі, а близько шостої години ранку вона знайшла його в літній кухні з петлею на шиї.
Слідів насильницької смерті на тілі покійного не виявлено. Деталі біди з’ясовують працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) ГУНП України у Волинській області.
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Про це пише “Волинь”.
За попередньою інформацією, востаннє дружина бачила, як її 56-річний чоловік виходив курити опівночі, а близько шостої години ранку вона знайшла його в літній кухні з петлею на шиї.
Слідів насильницької смерті на тілі покійного не виявлено. Деталі біди з’ясовують працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) ГУНП України у Волинській області.
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