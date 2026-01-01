Як звільнитися з військової служби по догляду за батьками з інвалідністю

Коли можна звільнитися зі служби

Що перевіряє військова частина

Які документи варто додати

Через що найчастіше відмовляють

Як оскаржити відмову

Звільнення з військової служби через необхідність догляду за матір'ю або батьком з інвалідністю нерідко викликає суперечки з командуванням. Одним військовослужбовцям повідомляють про відсутність підстав, іншим повертають рапорт через нестачу документів. Причина часто полягає не в самому праві на звільнення, а в тому, як підтверджені сімейні обставини. Саме томуще до подання рапорту допомагає оцінити перспективи справи, уникнути зайвих відмов і правильно підготувати пакет документів.Підстави для звільнення визначає Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу». Саме його положення застосовують під час розгляду рапорту.Сам факт встановлення інвалідності матері чи батькові не означає, що військовослужбовець набуває права на звільнення. Закон пов'язує таку підставу з необхідністю постійного догляду. Через це одного посвідчення особи з інвалідністю або довідки про встановлення групи недостатньо. Медичні документи мають підтверджувати потребу у сторонній допомозі, а подані матеріали повинні свідчити, що саме військовослужбовець має здійснювати такий догляд.Після реформи системи оцінювання стану здоров'я частину повноважень медико соціальних експертних комісій передано експертним командам з оцінювання повсякденного функціонування особи. Документи, видані МСЕК раніше, залишаються чинними у випадках, передбачених законодавством.Командування насамперед з'ясовує три питання. Чи підтверджена потреба в постійному догляді. Чи є інші особи, здатні його забезпечити. Чи додано всі необхідні документи.Саме другий пункт найчастіше стає причиною спорів. Наявність брата, сестри або інших дітей ще не доводить, що вони реально можуть доглядати за батьками. Один із дітей може проходити військову службу. Інший постійно проживає за кордоном. Родич здатний мати тяжке захворювання або інші об'єктивні обставини, які унеможливлюють постійний догляд. Верховний Суд неодноразово наголошував, що такі ситуації слід оцінювати індивідуально, а не обмежуватися формальною перевіркою складу сім'ї.У більшості випадків до рапорту додають документи, що підтверджують родинні зв'язки, документи щодо інвалідності, медичний висновок про потребу в постійному догляді, довідки про місце проживання та інші докази, які пояснюють, чому саме військовослужбовець повинен здійснювати догляд. Остаточний перелік залежить від конкретних обставин.Не менш важливим є зміст самого рапорту. Доцільно послатися на відповідну норму Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», коротко викласти сімейні обставини та перелічити документи, що додаються. Це зменшує ризик формальної відмови через неповне обґрунтування.Нерідко до рапорту додають лише медичні документи матері або батька. Цього замало.Вони підтверджують стан здоров'я людини, але не пояснюють, чому саме заявник має здійснювати догляд і чому інші члени сім'ї не можуть цього зробити. Саме відсутність таких доказів часто стає підставою для відмови.Інша поширена ситуація полягає в тому, що командування посилається лише на наявність інших дітей у сім'ї. Такий підхід не завжди відповідає закону. Значення має не сам факт спорідненості, а реальна можливість забезпечити постійний догляд.Відмова командира не позбавляє права на захист. Її можна оскаржити до адміністративного суду.Суд досліджує всі надані докази, оцінює сімейні обставини та перевіряє правильність застосування Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Під час розгляду таких спорів також враховується практика Верховного Суду. Саме вона підтверджує, що формальний підхід до оцінки можливості інших родичів здійснювати догляд не відповідає вимогам законодавства.