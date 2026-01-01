40-річна волинянка народила п'яту дитину у «швидкій»
Сьогодні, 13:06
40-річна жителька Луцького району 3 серпня народила п'яту дитину у машині екстреннї-швидкої допомоги.
Про це 4 серпня Суспільному розповіла речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик.
З її слів, у жінки на 38 тижні вагітності розпочалися перейми. Пологи довелося приймати безпосередньо в салоні авто екстреної медичної допомоги. Народилась дівчинка. Породіллю разом із новонародженою дитиною у стабільному стані доставили до клінічного пологового будинку у Луцьку.
Зі слів завідувача пологового відділення Сергія Сябрука третій етап пологів — відділення плаценти, відбувся у медичному закладі. Дівчинка народилась вагою 2630 кг та ростом — 49 сантиметрів.
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Про це 4 серпня Суспільному розповіла речниця обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Оксана Якушик.
З її слів, у жінки на 38 тижні вагітності розпочалися перейми. Пологи довелося приймати безпосередньо в салоні авто екстреної медичної допомоги. Народилась дівчинка. Породіллю разом із новонародженою дитиною у стабільному стані доставили до клінічного пологового будинку у Луцьку.
Зі слів завідувача пологового відділення Сергія Сябрука третій етап пологів — відділення плаценти, відбувся у медичному закладі. Дівчинка народилась вагою 2630 кг та ростом — 49 сантиметрів.
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