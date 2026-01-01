Білорусь може становити загрозу для України за однієї умови, - ДПСУ

Білорусь може становити загрозу для України за однієї умови, - ДПСУ
Загроза з боку Білорусі стане реальною лише за певних умов. Є конкретний сценарій, після якого ситуацію вважатимуть небезпечною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив в ефірі телемарафону.

Коли загроза стане реальною

"Коли будуть спроби дестабілізувати ситуацію безпосередньо по лінії кордону і влаштовувати якісь провокації", - сказав речник.

За словами Демченка, Сили оборони "значно посилили" позиції на кордоні з Білоруссю, і ці роботи не припиняються.

"До цього залучені як інженерні підрозділи Держприкордонслужби, так і загалом Сил оборони, цим роботам також приділяють увагу й органи місцевої влади. Кожна складова разом працюють над тим, щоб наростити інженерні загородження, які включають також знищення шляхів, якими могли б рухатися через кордон", - розповів Демченко.

Також фахівці працюють над облаштуванням систем відеоспостереження, фортифікаційні укріплення, а підрозділи ЗСУ нарощують мінно-вибухові загородження на найбільш загрозливих напрямках"

Серед основних напрямків роботи на кордоні:

наростання інженерних загороджень та знищення шляхів для можливого пересування техніки;

облаштування систем відеоспостереження;

зведення фортифікаційних укріплень;

нарощування мінно-вибухових загороджень на найбільш загрозливих напрямках.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на кордоні з Білоруссю створюють спеціальну кільцеву зону стримування. Ця робота триває вже певний час і продовжується паралельно з посиленням інженерних укріплень.

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Теги: Білорусь, війна
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