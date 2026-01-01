На Волині п'яний велосипедист зіткнувся з автівкою
Сьогодні, 15:36
На Волині нетверезий велосипедист зіткнувся з легковиком.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода відбулась 3 серпня, увечері, у Володимирському районі.
Житель місцевого села, 1997 року народження, будучи в сп’янінні та керуючи електровелосипедом, зіткнувся з водієм авто Opel. Внаслідок цього керманич двоколісного отримав травми, забої, переломи.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Деталі аварії розслідуються.
"Закликаємо водіїв електровелосипедів бути особливо уважними на дорогах. Електровелосипед може розвивати значну швидкість, однак керування ним потребує такої ж уважності та відповідальності, як і будь-яким іншим транспортним засобом. Алкоголь, перевищення безпечної швидкості, неуважність або переоцінка власних навичок можуть спричинити до тяжких наслідків. Електровелосипед не захищає водія від травм у разі зіткнення. Навіть незначна аварія може закінчитися переломами або тривалим лікуванням", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода відбулась 3 серпня, увечері, у Володимирському районі.
Житель місцевого села, 1997 року народження, будучи в сп’янінні та керуючи електровелосипедом, зіткнувся з водієм авто Opel. Внаслідок цього керманич двоколісного отримав травми, забої, переломи.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Деталі аварії розслідуються.
"Закликаємо водіїв електровелосипедів бути особливо уважними на дорогах. Електровелосипед може розвивати значну швидкість, однак керування ним потребує такої ж уважності та відповідальності, як і будь-яким іншим транспортним засобом. Алкоголь, перевищення безпечної швидкості, неуважність або переоцінка власних навичок можуть спричинити до тяжких наслідків. Електровелосипед не захищає водія від травм у разі зіткнення. Навіть незначна аварія може закінчитися переломами або тривалим лікуванням", - наголошують у поліції.
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