На Волині п'яний велосипедист зіткнувся з автівкою

На Волині п'яний велосипедист зіткнувся з автівкою
На Волині нетверезий велосипедист зіткнувся з легковиком.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода відбулась 3 серпня, увечері, у Володимирському районі.

Житель місцевого села, 1997 року народження, будучи в сп’янінні та керуючи електровелосипедом, зіткнувся з водієм авто Opel. Внаслідок цього керманич двоколісного отримав травми, забої, переломи.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Деталі аварії розслідуються.

"Закликаємо водіїв електровелосипедів бути особливо уважними на дорогах. Електровелосипед може розвивати значну швидкість, однак керування ним потребує такої ж уважності та відповідальності, як і будь-яким іншим транспортним засобом. Алкоголь, перевищення безпечної швидкості, неуважність або переоцінка власних навичок можуть спричинити до тяжких наслідків. Електровелосипед не захищає водія від травм у разі зіткнення. Навіть незначна аварія може закінчитися переломами або тривалим лікуванням", - наголошують у поліції.
На Волині п'яний велосипедист зіткнувся з автівкою
На Волині п'яний велосипедист зіткнувся з автівкою



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний велосипедист зіткнувся з автівкою
Сьогодні, 15:36
На Волині депутат міськради відряджав 17 підлеглих будувати приватний будинок
Сьогодні, 15:20
У Луцьку просять допомогти встановити особу водія, який проїхав на червоний сигнал світлофора
Сьогодні, 14:21
Білорусь може становити загрозу для України за однієї умови, - ДПСУ
Сьогодні, 14:10
На Волині призначили нового виконувача обов’язків керівника теруправління БЕБ
Сьогодні, 13:22
Медіа
відео
1/8