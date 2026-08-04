Польські винищувачі вдруге за тиждень перехопили літак-розвідник Росії
Сьогодні, 16:39
Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що винищувачі країни 4 серпня вранці перехопили ще один російський розвідувальний літак Іл-20.
Про це повідомив Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Повідомляється, що пара польських літаків перехопила російський літак за 56 км на північний захід від Кошаліна, що у Західнопоморському воєводстві.
"Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність та готовність оборонних систем Альянсу", – додав очільник оборонного відомства.
Це вже другий такий інцидент за два дні, адже напередодні польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем.
31 липня Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.
А перед цим Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.
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Про це повідомив Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Повідомляється, що пара польських літаків перехопила російський літак за 56 км на північний захід від Кошаліна, що у Західнопоморському воєводстві.
"Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність та готовність оборонних систем Альянсу", – додав очільник оборонного відомства.
Це вже другий такий інцидент за два дні, адже напередодні польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем.
31 липня Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.
А перед цим Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.
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