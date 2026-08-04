Польські винищувачі вдруге за тиждень перехопили літак-розвідник Росії

Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що винищувачі країни 4 серпня вранці перехопили ще один російський розвідувальний літак Іл-20.



Про це повідомив Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає



Повідомляється, що пара польських літаків перехопила російський літак за 56 км на північний захід від Кошаліна, що у Західнопоморському воєводстві.



"Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність та готовність оборонних систем Альянсу", – додав очільник оборонного відомства.



Це вже другий такий інцидент за два дні, адже напередодні польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем.



31 липня Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.



А перед цим Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Міністерства оборони Польщіповідомив, що винищувачі країни 4 серпня вранці перехопили ще один російський розвідувальний літак Іл-20.Про це повідомив Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає "Європейська правда" Повідомляється, що пара польських літаків перехопила російський літак за 56 км на північний захід від Кошаліна, що у Західнопоморському воєводстві."Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність та готовність оборонних систем Альянсу", – додав очільник оборонного відомства.Це вже другий такий інцидент за два дні, адже напередодні польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем.31 липня Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.А перед цим Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.

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