Польські винищувачі вдруге за тиждень перехопили літак-розвідник Росії

Польські винищувачі вдруге за тиждень перехопили літак-розвідник Росії
Очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що винищувачі країни 4 серпня вранці перехопили ще один російський розвідувальний літак Іл-20.

Про це повідомив Косіняк-Камиш у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Повідомляється, що пара польських літаків перехопила російський літак за 56 км на північний захід від Кошаліна, що у Західнопоморському воєводстві.

"Росія вкотре здійснює провокаційні дії поблизу кордонів НАТО, перевіряючи пильність та готовність оборонних систем Альянсу", – додав очільник оборонного відомства.

Це вже другий такий інцидент за два дні, адже напередодні польські винищувачі перехопили літак-розвідник РФ над Балтійським морем.

31 липня Польща перехопила російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

А перед цим Польща була змушена підіймати у повітря авіацію, щоб перехопити пару російських винищувачів Су-30СМ2, які злетіли з Калінінградської області.

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Теги: Росія, війна
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