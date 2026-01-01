Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 5 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 5 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 5 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 36-38°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями гроза. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 33-38°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 5 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 36-38°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями гроза. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 33-38°.
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