Яка буде погода в Луцьку та на Волині у середу, 5 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 5 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 36-38°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями гроза. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 33-38°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 5 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 36-38°.Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Місцями гроза. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 33-38°.

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