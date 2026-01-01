Пастка однієї отрути: як чергувати смужки Варофлу та аналоги, щоб не вивести супер-кліща

смужки від кліща для бджіл які кращі?". Пасічники роками шукають ідеальну таблетку, яка назавжди вирішить проблему паразита. Але сувора правда біології полягає в тому, що ідеального препарату не існує. Якщо ви знайшли дієві пластини і використовуєте їх три-чотири роки поспіль, ви власноруч створюєте на своїй пасіці популяцію супер-кліща, якого більше не бере жодна хімія. Щоб розірвати цей ланцюг і не зіткнутися з осіннім зльотом бджіл, ключовим правилом ветеринарії є ротація діючих речовин. Якщо минулого сезону ви використовували амітраз, цьогоріч варто купити смужки Варофлу або їх аналоги. Весь арсенал сертифікованих препаратів для правильного чергування Парк Плюс.



Як кліщ обманює науку і за яким графіком потрібно змінювати препарати, щоб хімія працювала на 100%? Давайте розберемося у механізмах резистентності.



Як працює імунітет кліща Варроа

Уявіть, що ви поставили смужки від кліща Варофлу (діюча речовина — тау-флувалінат). Препарат спрацював блискуче, і 95% кліщів осипалися на дно вулика. Але 5% паразитів вижили завдяки випадковій генетичній мутації, яка дозволила їхньому організму розщепити отруту.



Наступного року ці 5% дадуть потомство, яке вже спадково стійке до флувалінату. Якщо ви знову поставите ті самі смужки від кліща, осип кліща складе лише 50%. На третій рік препарат просто перестане діяти — кліщі спокійно повзатимуть прямо по пластинах, знищуючи ваших бджіл. Це явище називається резистентністю.



Хімічні групи препаратів: що на що міняти

Щоб зламати імунітет паразита, потрібно бити по його нервовій системі різними хімічними сполуками. Всі сучасні смужки від кліща для бджіл поділяються на дві основні хімічні групи акарицидів:



1. Піретроїди: Це синтетичні аналоги природних інсектицидів. До них належать тау-флувалінат (наприклад, вітчизняні смужки Варофлу) та флуметрин (Варостоп, Байварол). Вони діють контактно, блокуючи передачу нервових імпульсів паразита.



2. Амідини: До цієї групи належить потужна діюча речовина амітраз (Апіварол, Тактик та деякі види смужок). Це отрута зовсім іншого принципу дії, яка викликає надмірне збудження і подальший параліч кліща.



Головна помилка: Заміна бренду не означає заміну отрути. Якщо ви минулого року брали китайські пластини на флувалінаті, а цього року вирішили купити смужки від кліща вітчизняного виробництва теж на основі флувалінату — для кліща нічого не змінилося, це та сама отрута.





Правильна стратегія ротації

Професійна боротьба з вароатозом — це стратегія на кілька років уперед:



Рік 1: Ви використовуєте препарати на основі тау-флувалінату (рішення купити смужки Варофлу буде ідеальним вибором для цього етапу).



Рік 2: Ви повністю прибираєте з пасіки піретроїди і переходите на препарати на основі амітразу (смужки або димові таблетки).



Рік 3: Додаєте органічні кислоти або тимол (наприклад, Ековел смужки) для весняної чи ранньоосінньої обробки, чергуючи їх із флуметрином.



Висновок

Не шукайте чарівного бренду — шукайте правильну діючу речовину. Ефективність обробки залежить виключно від вашої дисципліни. Заведіть журнал пасіки, записуйте, яку саме хімічну сполуку ви застосовували минулого року, і жорстко чергуйте їх. Тільки так ви зможете гарантовано пробити імунітет Варроа і забезпечити бджолам чисту, безпечну зимівлю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Одне з найчастіших запитань, яке звучить у магазинах бджільництва наприкінці літа: "?". Пасічники роками шукають ідеальну таблетку, яка назавжди вирішить проблему паразита. Але сувора правда біології полягає в тому, що ідеального препарату не існує. Якщо ви знайшли дієві пластини і використовуєте їх три-чотири роки поспіль, ви власноруч створюєте на своїй пасіці популяцію супер-кліща, якого більше не бере жодна хімія. Щоб розірвати цей ланцюг і не зіткнутися з осіннім зльотом бджіл, ключовим правилом ветеринарії є ротація діючих речовин. Якщо минулого сезону ви використовували амітраз, цьогоріч вартоабо їх аналоги. Весь арсенал сертифікованих препаратів для правильного чергування завжди в наявності Як кліщ обманює науку і за яким графіком потрібно змінювати препарати, щоб хімія працювала на 100%? Давайте розберемося у механізмах резистентності.Уявіть, що ви поставили(діюча речовина — тау-флувалінат). Препарат спрацював блискуче, і 95% кліщів осипалися на дно вулика. Але 5% паразитів вижили завдяки випадковій генетичній мутації, яка дозволила їхньому організму розщепити отруту.Наступного року ці 5% дадуть потомство, яке вже спадково стійке до флувалінату. Якщо ви знову поставите ті самі, осип кліща складе лише 50%. На третій рік препарат просто перестане діяти — кліщі спокійно повзатимуть прямо по пластинах, знищуючи ваших бджіл. Це явище називаєтьсяЩоб зламати імунітет паразита, потрібно бити по його нервовій системі різними хімічними сполуками. Всі сучасніподіляються на дві основні хімічні групи акарицидів:1.: Це синтетичні аналоги природних інсектицидів. До них належать(наприклад, вітчизняні) та(Варостоп, Байварол). Вони діють контактно, блокуючи передачу нервових імпульсів паразита.2.: До цієї групи належить потужна діюча речовина(Апіварол, Тактик та деякі види смужок). Це отрута зовсім іншого принципу дії, яка викликає надмірне збудження і подальший параліч кліща.Професійна боротьба з вароатозом — це стратегія на кілька років уперед:: Ви використовуєте препарати на основі тау-флувалінату (рішеннябуде ідеальним вибором для цього етапу).: Ви повністю прибираєте з пасіки піретроїди і переходите на препарати на основі амітразу (смужки або димові таблетки).: Додаєте органічні кислоти або тимол (наприклад, Ековел смужки) для весняної чи ранньоосінньої обробки, чергуючи їх із флуметрином.Не шукайте чарівного бренду — шукайте правильну діючу речовину. Ефективність обробки залежить виключно від вашої дисципліни. Заведіть журнал пасіки, записуйте, яку саме хімічну сполуку ви застосовували минулого року, і жорстко чергуйте їх. Тільки так ви зможете гарантовано пробити імунітет Варроа і забезпечити бджолам чисту, безпечну зимівлю.

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