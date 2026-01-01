Студенту винесли вирок за підпал банку та департаменту міськради в Луцьку
Сьогодні, 21:15
Студент ЛНТУ за вказівками з месенджера Telegram здійснив підпали двох об’єктів у центрі Луцька — департаменту міськради та відділення банку.
Луцький міськрайонний суд виніс вирок уродженцю села Колона Володимирського району, – інформує БУГ.
Як встановило слідство, увечері 23-го квітня 2026 року хлопець отримав у Telegram перше завдання від невстановленої особи – влаштувати підпал Департаменту соціальної політики Луцької міської ради на проспекті Волі, 4а. Готуючись до злочину, хлопець придбав каністру бензину на заправці «БРСМ-Нафта» на вулиці Глушець та запальничку в магазині «Аврора» на проспекті Волі, 27.
Близько 21:40 він прибув до будівлі департаменту, розлив легкозаймисту рідину перед входом та підпалив її. Завдана майнова шкода у цьому випадку склала 737 гривень.
Майже одразу після цього, о 21:58, обвинувачений отримав у месенджері наступну вказівку – підпалити відділення «Укргазбанку» на вулиці Шопена, 1. Діючи за аналогічною схемою, близько 22:46 хлопець облив бензином вхідні двері банку та влаштував підпал. Вогонь пошкодив фасадну стіну, двері та рекламну конструкцію, заподіявши майнову шкоду на загальну суму понад 282 тисячі гривень.
У судовому засіданні хлопець повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати. Суд врахував щире каяття та відсутність попередніх судимостей у фігуранта.
Суд визнав студента винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас на підставі ст. 75 КК України його звільнили від відбування покарання з випробувальним іспитовим строком тривалістю 3 роки.
Протягом цього часу засуджений зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без дозволу.
Запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 266 тисяч гривень повернуть заставодавцю після набрання вироком законної сили.
Вирок ще може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді.
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Луцький міськрайонний суд виніс вирок уродженцю села Колона Володимирського району, – інформує БУГ.
Як встановило слідство, увечері 23-го квітня 2026 року хлопець отримав у Telegram перше завдання від невстановленої особи – влаштувати підпал Департаменту соціальної політики Луцької міської ради на проспекті Волі, 4а. Готуючись до злочину, хлопець придбав каністру бензину на заправці «БРСМ-Нафта» на вулиці Глушець та запальничку в магазині «Аврора» на проспекті Волі, 27.
Близько 21:40 він прибув до будівлі департаменту, розлив легкозаймисту рідину перед входом та підпалив її. Завдана майнова шкода у цьому випадку склала 737 гривень.
Майже одразу після цього, о 21:58, обвинувачений отримав у месенджері наступну вказівку – підпалити відділення «Укргазбанку» на вулиці Шопена, 1. Діючи за аналогічною схемою, близько 22:46 хлопець облив бензином вхідні двері банку та влаштував підпал. Вогонь пошкодив фасадну стіну, двері та рекламну конструкцію, заподіявши майнову шкоду на загальну суму понад 282 тисячі гривень.
У судовому засіданні хлопець повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати. Суд врахував щире каяття та відсутність попередніх судимостей у фігуранта.
Суд визнав студента винним у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Водночас на підставі ст. 75 КК України його звільнили від відбування покарання з випробувальним іспитовим строком тривалістю 3 роки.
Протягом цього часу засуджений зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання та не виїжджати за межі України без дозволу.
Запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 266 тисяч гривень повернуть заставодавцю після набрання вироком законної сили.
Вирок ще може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді.
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