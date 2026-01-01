На Волині зафіксували понад 2,5 тис. нових боргів за комунальні послуги
Сьогодні, 21:47
За перше півріччя 2026 року в Україні відкрили 108 561 виконавче провадження щодо стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.
Станом на початок липня у Єдиному реєстрі боржників налічується 829 768 записів про заборгованість. Це на понад 50% більше, ніж у січні 2021 року, коли в реєстрі було зафіксовано 344 565 таких справ, повідомляє Опендатабот, передає misto.media.
Із 108 561 нового провадження 70 206 (65%) наразі залишаються відкритими. Водночас 62% усіх справ у реєстрі мають статус завершених. Проте це не завжди свідчить про погашення боргу: провадження можуть закрити через неможливість стягнення, але дані про боржника зберігатимуться в реєстрі.
Найбільшу кількість нових проваджень цього року зареєстрували у Харківській області — 22 171 (20% від загальної кількості). Далі йдуть Дніпропетровщина — 19 636 (18%) та Миколаївщина — 12 841 (12%). На Волині відкрито 2 598 справ.
Найчастіше українці накопичували борги за теплопостачання — на цю категорію припадає 46 186 справ (42,5%). Заборгованість за водопостачання стала причиною відкриття 19 416 проваджень (17,9%), за утримання будинків — 12 648 (11,7%), за газопостачання — 11 538 (10,6%), за електроенергію — 9 947 (9,2%), за вивезення сміття — 7 020 (6,5%). Ще 1 806 проваджень (1,7%) стосуються інших послуг.
Серед боржників переважають особи віком від 46 до 60 років — 38 119 проваджень (35,1%). На людей старше 60 років припадає 27 695 справ (25,5%), на вікову категорію 36—45 років — 26 076 (24%), а на молодь 25—35 років — 13 530 (12,5%). Найменшу активність щодо стягнення боргів зафіксовано серед осіб до 25 років — 3 141 провадження (2,9%).
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Станом на початок липня у Єдиному реєстрі боржників налічується 829 768 записів про заборгованість. Це на понад 50% більше, ніж у січні 2021 року, коли в реєстрі було зафіксовано 344 565 таких справ, повідомляє Опендатабот, передає misto.media.
Із 108 561 нового провадження 70 206 (65%) наразі залишаються відкритими. Водночас 62% усіх справ у реєстрі мають статус завершених. Проте це не завжди свідчить про погашення боргу: провадження можуть закрити через неможливість стягнення, але дані про боржника зберігатимуться в реєстрі.
Найбільшу кількість нових проваджень цього року зареєстрували у Харківській області — 22 171 (20% від загальної кількості). Далі йдуть Дніпропетровщина — 19 636 (18%) та Миколаївщина — 12 841 (12%). На Волині відкрито 2 598 справ.
Найчастіше українці накопичували борги за теплопостачання — на цю категорію припадає 46 186 справ (42,5%). Заборгованість за водопостачання стала причиною відкриття 19 416 проваджень (17,9%), за утримання будинків — 12 648 (11,7%), за газопостачання — 11 538 (10,6%), за електроенергію — 9 947 (9,2%), за вивезення сміття — 7 020 (6,5%). Ще 1 806 проваджень (1,7%) стосуються інших послуг.
Серед боржників переважають особи віком від 46 до 60 років — 38 119 проваджень (35,1%). На людей старше 60 років припадає 27 695 справ (25,5%), на вікову категорію 36—45 років — 26 076 (24%), а на молодь 25—35 років — 13 530 (12,5%). Найменшу активність щодо стягнення боргів зафіксовано серед осіб до 25 років — 3 141 провадження (2,9%).
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