Росіяни знищили склад шоколаду Millennium у Дніпрі
Сьогодні, 23:19
Російська нічна атака на Дніпро знищила складський комплекс виробника шоколаду Millennium. Компанія попередила про можливі перебої з постачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Millennium Chocolate в Instagram.
У компанії розповіли, що внаслідок нічного обстрілу склад із готовою продукцією зазнав значних пошкоджень.
Через втрату частини товарів найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих видів продукції.
Водночас у Millennium наголосили, що найважливіше - всі працівники залишилися в безпеці.
"Нам особливо прикро за те, що ми з турботою готували до відправлення для наших покупців і партнерів", - зазначили в компанії.
У Millennium додали, що вже працюють над відновленням після атаки та подякували клієнтам і партнерам за підтримку, довіру та розуміння.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Millennium Chocolate в Instagram.
У компанії розповіли, що внаслідок нічного обстрілу склад із готовою продукцією зазнав значних пошкоджень.
Через втрату частини товарів найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих видів продукції.
Водночас у Millennium наголосили, що найважливіше - всі працівники залишилися в безпеці.
"Нам особливо прикро за те, що ми з турботою готували до відправлення для наших покупців і партнерів", - зазначили в компанії.
У Millennium додали, що вже працюють над відновленням після атаки та подякували клієнтам і партнерам за підтримку, довіру та розуміння.
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