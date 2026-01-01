Росіяни знищили склад шоколаду Millennium у Дніпрі

Росіяни знищили склад шоколаду Millennium у Дніпрі
Російська нічна атака на Дніпро знищила складський комплекс виробника шоколаду Millennium. Компанія попередила про можливі перебої з постачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Millennium Chocolate в Instagram.

У компанії розповіли, що внаслідок нічного обстрілу склад із готовою продукцією зазнав значних пошкоджень.

Через втрату частини товарів найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих видів продукції.

Водночас у Millennium наголосили, що найважливіше - всі працівники залишилися в безпеці.

"Нам особливо прикро за те, що ми з турботою готували до відправлення для наших покупців і партнерів", - зазначили в компанії.

У Millennium додали, що вже працюють над відновленням після атаки та подякували клієнтам і партнерам за підтримку, довіру та розуміння.

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Теги: війна, росія, атаки
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