Чи очікувати магнітні бурі 5 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У середу, 5 серпня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.
Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
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Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
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