Чи очікувати магнітні бурі 5 серпня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 5 серпня: прогноз
У середу, 5 серпня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.

Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).

За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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