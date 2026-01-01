Чи очікувати магнітні бурі 5 серпня: прогноз





Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).



За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня.



“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 5 серпня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 1,7 (зелений рівень).За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію