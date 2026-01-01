Долар і євро подешевшали: курс валют НБУ на 5 серпня
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оновив офіційний курс валют на середу, 5 серпня. Долар і євро подешевшали порівняно з попереднім банківським днем.
НБУ на 5 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 44,74 грн, що на 4 копійки менше, ніж днем раніше.
Офіційний курс євро також знизився. На середу регулятор встановив його на рівні 51,53 грн, що на 11 копійок менше порівняно з попереднім банківським днем.
Таким чином, після кількох днів зростання європейська валюта перейшла до корекції, тоді як долар продовжив незначне зниження в межах прогнозованих коливань ринку.
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НБУ на 5 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 44,74 грн, що на 4 копійки менше, ніж днем раніше.
Офіційний курс євро також знизився. На середу регулятор встановив його на рівні 51,53 грн, що на 11 копійок менше порівняно з попереднім банківським днем.
Таким чином, після кількох днів зростання європейська валюта перейшла до корекції, тоді як долар продовжив незначне зниження в межах прогнозованих коливань ринку.
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