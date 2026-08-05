Ольга Стефанішина отримала нову підозру

Ольга Стефанішина отримала нову підозру
Національне антикорбюро і Спеціалізована антикорпрокуратура вручили нову підозру колишній віцепрем'єрці і експослу України в США Ользі Стефанішиній, пише LB.ua.

Офіційно пресслужби антикорупційних органів про оголошення нової підозри колишній дипломатці не повідомляли. Президент звільнив Ольгу Стефанішину цього понеділка, в перший день основної частини наради послів.

Вона повідомила, що сама ухвалила рішення піти з посади. Джерела LB ще у липні повідомляли про те, що Ользі Стефанішиній можуть оголосити підозру за новим епізодом.

Також вона з 2019 року є обвинувачуваною в справі про співучасть в заволодінні бюджетними коштами в 2013-2014 роках. Стефанішина фігурує в ній через те, що вона разом із іншими працівниками міністерства юстиції займалася організацією тендеру, за який Мін'юст заплатив 2,5 млн гривень. Це був тендер на аналіз українського і європейського законодавств. Окрім вартості, питання викликала і якість робіт.

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Теги: Стефанішина, підозра
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