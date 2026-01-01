Залізничники передали у музей на Волині польовий телефон





Про це Мирослава Мороз.



Телефон раніше залізничники використосували для зв'язку в польових умовах. Завдяки міцному корпусу він витримував складні умови експлуатації, а автономна система виклику дозволяла підтримувати зв'язок навіть там, де ще не було стаціонарних телефонних мереж.



«Саме такі апарати допомагали координувати роботу ремонтних бригад і сприяли швидкому відновленню руху поїздів», — зазначила Мирослава Мороз.



Зберігачка фондів закликали жителів Ковельщини долучитися до створення нової експозиції і поділитися з музеєм залізничним обладнанням, інструментами, сигнальними приладами, документами, фотографіями, табличками чи будь-якими предметами, які пов'язані з історією Ковельської залізниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському історичному музеї планують створити експозицію, присвячену місцевій залізниці. Музейникам передали польовий індукторний телефон ТАІ-43.Про це Суспільному 5 серпня розповіла зберігачка фондів музеюТелефон раніше залізничники використосували для зв'язку в польових умовах. Завдяки міцному корпусу він витримував складні умови експлуатації, а автономна система виклику дозволяла підтримувати зв'язок навіть там, де ще не було стаціонарних телефонних мереж.«Саме такі апарати допомагали координувати роботу ремонтних бригад і сприяли швидкому відновленню руху поїздів», — зазначила Мирослава Мороз.Зберігачка фондів закликали жителів Ковельщини долучитися до створення нової експозиції і поділитися з музеєм залізничним обладнанням, інструментами, сигнальними приладами, документами, фотографіями, табличками чи будь-якими предметами, які пов'язані з історією Ковельської залізниці.

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