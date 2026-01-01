На вступ до ВНУ подали майже 18 тисяч заяв





В університеті повідомляють, що кількість охочих навчатися продовжує зростати. Якщо у 2024 році абітурієнти подали 10 751 заяву, то у 2025 році цей показник зріс до 14 030, а цьогоріч сягнув 17 893. За два роки кількість заяв збільшилася більш ніж на сім тисяч.



Середній конкурсний бал вступників становить 144,94. Також понад дві тисячі абітурієнтів визначили ВНУ імені Лесі Українки своїм першим пріоритетом під час вступу.



Найбільше заяв подали на такі спеціальності:



маркетинг — 1 157;



терапія та реабілітація — 1 148;



психологія — 1 103;



філологія (перша англійська) — 1 044;



фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 734;



менеджмент — 711;



правоохоронна діяльність — 576;



прикладна лінгвістика — 481;



право — 437;



журналістика — 402.



Наразі вступна кампанія триває. Попереду рекомендації щодо зарахування та виконання вимог для вступу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському національному університеті імені Лесі Українки підбили перші підсумки вступної кампанії 2026 року. До закладу подали 17 893 заяви, що стало найвищим показником за останні три роки, пише misto.media В університеті повідомляють, що кількість охочих навчатися продовжує зростати. Якщо у 2024 році абітурієнти подали 10 751 заяву, то у 2025 році цей показник зріс до 14 030, а цьогоріч сягнув 17 893. За два роки кількість заяв збільшилася більш ніж на сім тисяч.Середній конкурсний бал вступників становить 144,94. Також понад дві тисячі абітурієнтів визначили ВНУ імені Лесі Українки своїм першим пріоритетом під час вступу.маркетинг — 1 157;терапія та реабілітація — 1 148;психологія — 1 103;філологія (перша англійська) — 1 044;фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок — 734;менеджмент — 711;правоохоронна діяльність — 576;прикладна лінгвістика — 481;право — 437;журналістика — 402.Наразі вступна кампанія триває. Попереду рекомендації щодо зарахування та виконання вимог для вступу.

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